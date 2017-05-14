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Террористы применили ствольную артиллерию на луганском направлении

14 мая в 18:29

Четыре украинских военнослужащих получили ранения в зоне АТО.

Боевики артиллерия
Противник накрыл Новозвановку огнем из 152-мм гаубиц
vk.com/strelkov_info
В воскресенье, 14 мая, боевики российско-террористических формирований 24 раза нарушили  режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции. С начала суток оккупанты активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы, на Луганщине задействовали ствольную артиллерию. В результате вражеских обстрелов ранения получили четыре украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наибольшее количество вооруженных провокаций противника было зафиксировано на донецком направлении. По Авдеевке, Камянке, Верхнеторецкому и Зайцево оккупанты били из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, по Камянке террористы били из танка.

Широкино на приморском направлении также подверглось обстрелам из миномета калибра 120 миллиметров. По Гнутово и Павлополю боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Под Водяным были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия.

Новозвановку на Луганщине оккупанты накрыли огнем из 152-мм артиллерии и 82-мм минометов, а районе Крымского задействовали БМП. Позиции Вооруженных сил Украины под Станицей Луганской и Новоалександровкой террористы обстреливали из станковых противотанковых гранатометов. Троицкое оказалось под огнем из 122-мм гаубиц.

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Напомним, накануне боевики 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В течение дня террористы активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ОРДЛО Донбасс
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