Террористы применили ствольную артиллерию на приморском и луганском направлениях

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Одного украинского военнослужащего ранили с начала суток.

Боевики накрыли позиции ВСУ под Широкино артиллерийским огнем vk.com/strelkov_info

В пятницу, 12 мая, боевики российско-террористических формирований 22 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. В течение дня террористы активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию. Из-за вражеских обстрелов ранения получил украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На приморском направлении противник задействовал гранатометы и стрелковое оружие во время обстрелов Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Чермалыка. Кроме того, по Чермалыку противник наносил удары из 120-мм минометов, а позиции Вооруженных сил Украины под Широкино накрыл огнем из 122-мм гаубиц. По Марьинке оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов, в районе населенного пункта была зафиксирована снайперская активность боевиков. Красногоровка оказалась под огнем из 82-мм минометов, зенитной установки и стрелкового оружия.

По Зайцево на донецком направлении наемники били из противотанкового ракетного комплекса. Новоселовку Вторую террористы обстреливали из гранатометов, а Невельское – из стрелкового оружия. Пески противник накрывал огнем из 120-мм и 82-мм минометов и гранатометов.

По опорному пункту ВСУ в районе Крымского боевики вели огонь из 122-мм артиллерии, 82-мм минометов и гранатометов. В районе Новотошковского были зафиксированы провокации с применением гранатометов и снайперская активность противника.

Напомним, 12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".