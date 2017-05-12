Террористы применили ствольную артиллерию на приморском и луганском направлениях

Одного украинского военнослужащего ранили с начала суток.
На приморском направлении противник задействовал гранатометы и стрелковое оружие во время обстрелов Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Чермалыка. Кроме того, по Чермалыку противник наносил удары из 120-мм минометов, а позиции Вооруженных сил Украины под Широкино накрыл огнем из 122-мм гаубиц. По Марьинке оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов, в районе населенного пункта была зафиксирована снайперская активность боевиков. Красногоровка оказалась под огнем из 82-мм минометов, зенитной установки и стрелкового оружия.
По Зайцево на донецком направлении наемники били из противотанкового ракетного комплекса. Новоселовку Вторую террористы обстреливали из гранатометов, а Невельское – из стрелкового оружия. Пески противник накрывал огнем из 120-мм и 82-мм минометов и гранатометов.
По опорному пункту ВСУ в районе Крымского боевики вели огонь из 122-мм артиллерии, 82-мм минометов и гранатометов. В районе Новотошковского были зафиксированы провокации с применением гранатометов и снайперская активность противника.
Напомним, 12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".ZN.UA