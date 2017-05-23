Террористы обстреляли Авдеевку из "Градов" – есть раненый

На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.

Авдеевку снова обстреляли из "Градов" Вячеслав Аброськин/Facebook

Боевики обстреляли несколько улицДонецкой области из РСЗО "Град", в результате чего ранение получил 45-летний мужчина. Об этом в Facebook сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Авдеевка. Около 10 минут назад боевики из "градов" обстреляли старую часть города. Снаряды попали в дома на улице Колосова, 96, и Леваневского, 3. К счастью, никто не пострадал. На улице. Лермонтова, 45, ранение в голову получил мужчина", – говорится в сообщении.

По словам Аброськина, на месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.

17 мая боевики обстреляли частный сектор на южной окраине Авдеевки. По данным штаба АТО, обстрел велся из минометов калибра 82 мм. Фото последствий обстрела опубликовал в Facebook начальник ГУ Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин.