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Террористы обстреляли Авдеевку из "Градов" – есть раненый

23 мая в 17:49

На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.

Авдеевка
Авдеевку снова обстреляли из "Градов"
Вячеслав Аброськин/Facebook
Боевики обстреляли несколько улиц Авдеевки Донецкой области из РСЗО "Град", в результате чего ранение получил 45-летний мужчина. Об этом в Facebook сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Авдеевка. Около 10 минут назад боевики из "градов" обстреляли старую часть города. Снаряды попали в дома на улице Колосова, 96, и Леваневского, 3. К счастью, никто не пострадал. На улице. Лермонтова, 45, ранение в голову получил мужчина", – говорится в сообщении.

По словам Аброськина, на месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.

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17 мая боевики обстреляли частный сектор на южной окраине Авдеевки. По данным штаба АТО, обстрел велся из минометов калибра 82 мм. Фото последствий обстрела опубликовал в Facebook начальник ГУ Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин.

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел Авдеевка боевики
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