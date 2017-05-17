Опубликованы фотографии последствий обстрелов жилых кварталов Авдеевки

Повреждены частные дома, люди не пострадали.

17 мая около 7 часов утра боевики снова обстреляли частный сектор на южной окраине Авдеевки в Донецкой области. По данным штаба АТО, обстрел велся из минометов калибра 82 мм.

Фото последствий обстрела опубликовал в Facebook начальник ГУ Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин. "Утреннее "поздравление" от сепаров - около 7 часов боевики из минометов обстреляли дома мирных жителей на Спортивной. Пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции", - написал глава областной полиции.

Вчера в Авдеевке похоронили четырех мирных граждан, убитых во время обстрела 13 мая.