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Опубликованы фотографии последствий обстрелов жилых кварталов Авдеевки

17 мая в 12:44

Повреждены частные дома, люди не пострадали.

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Фото Вячеслав Аброськин/Facebook

17 мая около 7 часов утра боевики снова обстреляли частный сектор на южной окраине Авдеевки в Донецкой области. По данным штаба АТО, обстрел велся из минометов калибра 82 мм.

Фото последствий обстрела опубликовал в Facebook начальник ГУ Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин. "Утреннее "поздравление" от сепаров - около 7 часов боевики из минометов обстреляли дома мирных жителей на Спортивной. Пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции", - написал глава областной полиции.

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Вчера в Авдеевке похоронили четырех мирных граждан, убитых во время обстрела 13 мая.

 

 

По материалам: Вячеслав Аброськин/Facebook
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