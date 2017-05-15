Боевики обстреляли Талаковку из гранатометов, пулеметов и вооружения БМП

Шестеро украинских военных получили ранения.

Оккупанты задействовали бронетехнику на приморском направлении VK/Фёдор Болдырев

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 14 мая, 49 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на достигнутыес 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, в течение суток ситуация несколько стабилизировалась, однако все еще оставалась напряженной.

На приморском направлении боевики 20 раз обстреляли опорные пункты бойцов ВСУ. Вечером, после 18:00, один из опорных пунктов в районе Водяного противник накрыл минометным огнем калибров 120 мм и 82 мм. По позициям украинских военных вблизи Широкино, Гнутово и Новотроицкого террористы периодически вели огонь из стрелкового оружия. В Павлополе с этой же целью они использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Талаковки – вооружение БМП.

На донецком направлении оккупанты традиционно сосредоточили наибольшее количество обстрелов в районе Авдеевки. С наступлением сумерек боевики били по защитникам населенного пункта из минометов калибров 120 мм и 82 мм и более легкого вооружения. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Луганское. Вражеские обстрелы с использованием крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы вблизи Новгородского.

На луганском направлении на протяжении минувших суток зафиксировано девять эпизодов применения боевиками оружия. Вечером под вражеский огонь оккупантов из миномета калибра 82 мм попало Троицкое. По опорному пункту украинских военных в районе Станицы Луганской террористы стреляли из крупнокалиберного пулемета. Из того же вооружения и гранатометов они вели огонь неподалеку Валуйского.

Напомним, накануне боевики 24 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В течение дня террористы активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы, а на Луганщине - ствольную артиллерию.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".