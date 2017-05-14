Американский беспилотник провел разведку над Донбассом

Global Hawk собирал разведданные вдоль линии разграничения на высоте 15,5 тысяч метров.
БПЛА с позывным UAVGH000 вылетел с авиабазы на Сицилии и курсировал с севера на юг на высоте 15,5 тысяч метров вдоль линии разграничения, не пересекая ее. Несколько раз он на 70-80 километров приближался к российской границе.
С учетом возможностей ведения разведки на 300 километров в глубину, БПЛА мог собирать разведданные на оккупированной и подконтрольной правительству территории Украины, а также в приграничных областях РФ.
Маршрут беспилотника после вылета из Италии пролегал над Грецией, Болгарией и Румынией. В воздушное пространство Украины Global Hawk вошел севернее территории Молдовы.
В феврале Global Hawk дважды залетал в воздушное пространство Украины для проведения аэроразведки над Донбассом.
В 2016 году американский БПЛА RQ-4A Global Hawk совершил четыре разведывательных полета над зоной АТО.
Ранее RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 использовался для обнаружения и уничтожения целей боевиков "Исламского государства" в Ливии с помощью его вооружения.Интерфакс-Украина