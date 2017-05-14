Американский беспилотник провел разведку над Донбассом

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Global Hawk собирал разведданные вдоль линии разграничения на высоте 15,5 тысяч метров.

Стратегический БПЛА RQ-4A Global Hawk с 2015 года летает над Донбассом. До этого его использовали в Ливии wikimedia.org

Стратегический беспилотный летательный аппарат Армии США RQ-4A Global Hawk в воскресенье, 14 мая, совершил 10-часовойнад зоной проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

БПЛА с позывным UAVGH000 вылетел с авиабазы на Сицилии и курсировал с севера на юг на высоте 15,5 тысяч метров вдоль линии разграничения, не пересекая ее. Несколько раз он на 70-80 километров приближался к российской границе.

С учетом возможностей ведения разведки на 300 километров в глубину, БПЛА мог собирать разведданные на оккупированной и подконтрольной правительству территории Украины, а также в приграничных областях РФ.

Маршрут беспилотника после вылета из Италии пролегал над Грецией, Болгарией и Румынией. В воздушное пространство Украины Global Hawk вошел севернее территории Молдовы.

В феврале Global Hawk дважды залетал в воздушное пространство Украины для проведения аэроразведки над Донбассом.

В 2016 году американский БПЛА RQ-4A Global Hawk совершил четыре разведывательных полета над зоной АТО.

Ранее RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 использовался для обнаружения и уничтожения целей боевиков "Исламского государства" в Ливии с помощью его вооружения.