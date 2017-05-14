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Глава Нацполиции Донетчины опубликовал фотографии последствий обстрелов Авдеевки

14 мая в 11:36

Дети погибших при обстреле остались сиротами.

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Террористы в Донбассе снова обстреляли мирных жителей Фото facebook / Пресс-центр штаба АТО

Авдеевка_7
Террористы в Донбассе снова обстреляли мирных жителей
facebook / Пресс-центр штаба АТО
Глава Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин опубликовал фотографии последствий обстрела боевиками жилых кварталов Авдеевки.

В результате обстрела и попадания артиллерийского снаряда в жилой дом, погибло четверо  взрослых, еще один мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, осиротели малолетние дети.

"Авдеевка 13.05.17. Родители погибли, дети остались сиротами. Верю, наступит время, когда реализатор курятины закончит свою жизнь в сортире. И это время для него наступит", - написал Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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Напомним, накануне вечером, в 19:30, боевики открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки. В районе улицы Сопронова артиллерийский снаряд попал в частный жилой дом, погибли и травмировались мирные жители.

В связи с гибелью людей в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко отменил посещение финала конкурса "Евровидение-2017" в Киеве.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Авдеевка обстрел дети снаряд дом Аброськин погибли сирота Украина
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