Глава Нацполиции Донетчины опубликовал фотографии последствий обстрелов Авдеевки

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Дети погибших при обстреле остались сиротами.

< >





< > Террористы в Донбассе снова обстреляли мирных жителей Фото facebook / Пресс-центр штаба АТО

Террористы в Донбассе снова обстреляли мирных жителей facebook / Пресс-центр штаба АТО

Глава Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин

В результате обстрела и попадания артиллерийского снаряда в жилой дом, погибло четверо взрослых, еще один мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, осиротели малолетние дети.

"Авдеевка 13.05.17. Родители погибли, дети остались сиротами. Верю, наступит время, когда реализатор курятины закончит свою жизнь в сортире. И это время для него наступит", - написал Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Напомним, накануне вечером, в 19:30, боевики открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки. В районе улицы Сопронова артиллерийский снаряд попал в частный жилой дом, погибли и травмировались мирные жители.

В связи с гибелью людей в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко отменил посещение финала конкурса "Евровидение-2017" в Киеве.