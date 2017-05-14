Глава Нацполиции Донетчины опубликовал фотографии последствий обстрелов Авдеевки

Дети погибших при обстреле остались сиротами.
В результате обстрела и попадания артиллерийского снаряда в жилой дом, погибло четверо взрослых, еще один мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, осиротели малолетние дети.
"Авдеевка 13.05.17. Родители погибли, дети остались сиротами. Верю, наступит время, когда реализатор курятины закончит свою жизнь в сортире. И это время для него наступит", - написал Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
Напомним, накануне вечером, в 19:30, боевики открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки. В районе улицы Сопронова артиллерийский снаряд попал в частный жилой дом, погибли и травмировались мирные жители.
В связи с гибелью людей в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко отменил посещение финала конкурса "Евровидение-2017" в Киеве.ZN.UA