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Боевики вновь обстреляли Авдеевку

13 мая в 22:44
Погибло четыре человека.
Авдеевка
Авдеевка вновь под обстрелом
Вячеслав Аброськин/Facebook
Боевики в 19.30 открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки, в результате попадания снаряда во двор частного дома погибли четыре человека, еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook. 
 
"20 минут назад российские оккупанты обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке. В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина", - написал Жебривский, добавив, что еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.
 
 
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что прокуратура квалифицировала обстрел Авдеевки как теракт.
 
 
Как сообщалось, позиции Вооруженных сил Украины под Авдеевкой противник обстреливал из танка, минометов калибра 82 миллиметра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По материалам: ZN.UA
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