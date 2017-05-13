Боевики вновь обстреляли Авдеевку

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Погибло четыре человека.

Авдеевка вновь под обстрелом Вячеслав Аброськин/Facebook Боевики в 19.30 открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки , в результате попадания снаряда во двор частного дома погибли четыре человека, еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"20 минут назад российские оккупанты обстреляли жилые кварталы частного сектора в Авдеевке. В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина", - написал Жебривский, добавив, что еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что прокуратура квалифицировала обстрел Авдеевки как теракт.