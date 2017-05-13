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Порошенко отменил визит на финал "Евровидения" из-за обстрела Авдеевки

13 мая в 23:20
Президент отказался от визита на конкурс из-за гибели людей. 
Порошенко
Порошенко не пойдет на "Евровидение" из-за Авдеевки
Президент Украины Петр Порошенко отменил посещение финала конкурса "Евровидение-2017" в Киеве ввиду гибели мирных жителей в Авдеевке, об этом он написал на своей странице в Facebook.
 
"Мы планировали вместе с Мариной присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако из-за обстрела Авдеевки и гибели мирных жителей я принял решение отменить пребывание на финале "Евровидения", - написал президент. 
 
 
 
Боевики в субботу в 19.30 открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки, в результате попадания снаряда во двор частного дома погибли четыре человека, еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook. 
 
Сегодня, 13 мая в Киеве проходит финал "Евровидения 2017", по итогам которого будут определены победитель и страна-хозяйка конкурса в следующем году.
 
По материалам: ZN.UA
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