Порошенко отменил визит на финал "Евровидения" из-за обстрела Авдеевки

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Президент отказался от визита на конкурс из-за гибели людей.

Порошенко не пойдет на "Евровидение" из-за Авдеевки Президент Украины Петр Порошенко отменил посещение финала конкурса " Евровидение-2017 " в Киеве ввиду гибели мирных жителей в Авдеевке, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы планировали вместе с Мариной присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако из-за обстрела Авдеевки и гибели мирных жителей я принял решение отменить пребывание на финале "Евровидения", - написал президент.

Боевики в субботу в 19.30 открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки , в результате попадания снаряда во двор частного дома погибли четыре человека, еще одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.