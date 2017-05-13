Финал "Евровидения 2017": онлайн-трансляция

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Трансляция начнется в 22:00 по Киеву.

Сегодня станет известно имя победителя "Евровидения" Andres Putting / eurovision.tv

13 мая в Киеве состоится финал "Евровидения 2017" , по итогам которого будут определены победитель и страна-хозяйка конкурса в следующем году.

Победитель определится с помощью голосования зрителей и национальных жюри стран-участниц конкурса в соотношении 50/50. Зрительское голосование проводится с помощью SMS и телефонных звонков с любого мобильного или стационарного телефона.

Украинские телезрители не смогут голосовать за представителя Украины – группу O. Torvald, которая выступит в финале.

Представители 26 стран выступят в следующем порядке: 1. Израиль 2. Польша 3. Беларусь 4. Австрия 5. Армения 6. Нидерланды 7. Молдова 8. Венгрия 9. Италия 10. Дания 11. Португалия 12. Азербайджан 13. Хорватия 14. Австралия 15. Греция 16. Испания 17. Норвегия 18. Великобритания 19. Кипр 20. Румыния 21. Германия 22. Украина 23. Бельгия 24. Швеция 25. Болгария 26. Франция.

Начало финала конкурса запланировано на 22:00.

ZN.UA проведет текстовую трансляцию финала конкурса.