Топ Новости
<
>

Финал "Евровидения 2017": онлайн-трансляция

13 мая в 17:17

Трансляция начнется в 22:00 по Киеву.

Евровидение_15
Сегодня станет известно имя победителя "Евровидения"
Andres Putting / eurovision.tv
13 мая в Киеве состоится финал "Евровидения 2017", по итогам которого будут определены победитель и страна-хозяйка конкурса в следующем году.

Победитель определится с помощью голосования зрителей  и национальных жюри стран-участниц конкурса в соотношении 50/50. Зрительское голосование проводится с помощью SMS и телефонных звонков с любого мобильного или стационарного телефона.

Украинские телезрители не смогут голосовать за представителя Украины – группу O. Torvald, которая выступит в финале.

Представители 26 стран выступят в следующем порядке: 1. Израиль  2. Польша 3. Беларусь 4. Австрия 5. Армения 6. Нидерланды 7. Молдова 8. Венгрия 9. Италия  10. Дания 11. Португалия 12. Азербайджан 13. Хорватия 14. Австралия  15. Греция 16. Испания 17. Норвегия  18. Великобритания 19. Кипр  20. Румыния 21. Германия  22. Украина 23. Бельгия 24. Швеция 25. Болгария 26. Франция.

Начало финала конкурса запланировано на 22:00. 

Читайте также: "Евровидение 2017": песни всех финалистов

ZN.UA проведет текстовую трансляцию финала конкурса.

 
По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги конкурс Украина Евровидение
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ