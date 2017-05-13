В Киеве выступят финалисты Евровидения

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Голосовать за участников можно в течение 15-ти минут после выступления последнего конкурсанта.

Голосовать за украинского исполнителя украинские зрители не смогут УНИАН

В Киеве сегодня, 13 мая, состоится финал песенного конкурса "Евровидение-2017" , в котором выступят 26 исполнителей.

Победитель определится с помощью голосования зрителей жюри конкурса в соотношении 50/50.

Зрительское голосование проводится с помощью SMS и телефонных звонков с любого мобильного или стационарного телефона.

Зрители смогут голосовать в течение 15 минут после выступления последней, 26-й страны-участницы. Количество звонков и SMS-сообщений с одного номера не должно превышать 20.

Украинские телезрители не смогут голосовать за представителя Украины – группу O. Torvald, которая выступит в финале.

Представители 26 стран выступят в следующем порядке: 1. Израиль 2. Польша 3. Беларусь 4. Австрия 5. Армения 6. Нидерланды 7. Молдова 8. Венгрия 9. Италия 10. Дания 11. Португалия 12. Азербайджан 13. Хорватия 14. Австралия 15. Греция 16. Испания 17. Норвегия 18. Великобритания 19. Кипр 20. Румыния 21. Германия 22. Украина 23. Бельгия 24. Швеция 25. Болгария 26. Франция.

Начало финала конкурса запланировано на 22:00.

По данным опроса компании Research & Branding Group, трансляции ежегодного песенного конкурса Евровидение обычно смотрят 45% украинцев. Из них 17% смотрят, как правило, только финал, 16% смотрят все трансляции и 12% обычно смотрят только трансляции с участием Украины. В то же время 50% обычно не смотрят трансляции конкурса вообще.