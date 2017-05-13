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В Киеве прошла генеральная репетиция финала Евровидения

13 мая в 01:31

В финале примут участие представители 26 стран.

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Евровидение репетиция < >
Фото УНИАН
В Киеве успешно прошла генеральная репетиция финала Евровидения-2017
 
По данным организаторов, 26 стран-финалистов будут выступать в таком порядке: 1. Израиль 2. Польша 3. Беларусь 4. Австрия 5. Армения 6. Нидерланды 7. Молдова 8. Венгрия 9. Италия 10. Дания 11. Португалия 12. Азербайджан 13. Хорватия 14. Австралия 15. Греция 16. Испания 17. Норвегия 18. Великобритания 19. Кипр 20. Румыния 21. Германия 22. Украина 23. Бельгия 24. Швеция 25. Болгария 26. Франция.
 
 
По данным опроса компании Research & Branding Group, трансляции ежегодного песенного конкурса Евровидение обычно смотрят 45% украинцев. Из них 17% смотрят, как правило, только финал, 16% смотрят все трансляции и 12% обычно смотрят только трансляции с участием Украины. В то же время 50% обычно не смотрят трансляции конкурса вообще.
 
По материалам: УНИАН
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Тэги трансляция Украина Евровидение гены конкурс Киев участок репетиция Швеция Бельгия Германия
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