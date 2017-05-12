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Гройсман проверит расходы на Евровидение

12 мая в 23:35
Проверка произойдет после проведения конкурса. 
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Кабмин проверит расходы на Евровидение
Andres Putting / eurovision.tv
Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Украина достойно подготовилась к проведению Евровидения, но планирует проверить, насколько целесообразно тратились государственные средств, об это он заявил в эфире "112 Украина". 
 
"Как только будет завершено Евровидение, я лично обращусь ко всем контролирующим органам, провести проверку закупок и всего остального. Если все эффективно, то я пожму руку и поблагодарю, а если нет - каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность", - сказал Гройсман.
 
По его словам, победа Джамалы на Евровидении стала для Украины и гордостью и  вызовом, с которым удалось справиться.
 
 
Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель. 

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

 
По материалам: Укринформ
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Тэги Евровидение Украина конкурс проверка Гройсман песенный нация органы город Джамала государство
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