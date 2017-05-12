Гройсман проверит расходы на Евровидение

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Проверка произойдет после проведения конкурса.

Кабмин проверит расходы на Евровидение Andres Putting / eurovision.tv Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Украина достойно подготовилась к проведению Евровидения , но планирует проверить, насколько целесообразно тратились государственные средств, об это он заявил в эфире "112 Украина".

"Как только будет завершено Евровидение, я лично обращусь ко всем контролирующим органам, провести проверку закупок и всего остального. Если все эффективно, то я пожму руку и поблагодарю, а если нет - каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность", - сказал Гройсман.

По его словам, победа Джамалы на Евровидении стала для Украины и гордостью и вызовом, с которым удалось справиться.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944" . По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.