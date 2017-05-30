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В России заявили о готовности вести переговоры с США по урегулированию ситуации в Донбассе

30 мая в 05:30

В РФ заявляют о поисках компромисса, но при этом снова пытаются обвинить Украину в попытке срыва выполения Минских соглашений.

Донбасс
В России не против поговорить о Донбассе, но с США
Павел Жебривский/Facebook
В России заявляют о готовности к переговорам с США по мирному урегулированию в Донбассе, но при этом пытаются обвинить Киев в попытке срыва и ревизии Минских соглашений.

"Мы не против более активного диалога с новой администрацией США по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Более того, с российской стороны за последнее время не раз подчеркивалось: как только в Вашингтоне назначат куратора этого направления — ранее им занималась заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, — с нашей стороны будет готовность приступить к предметному обсуждению всех возникающих проблем. Но главное не это, а то, что диалог с нами при всей его важности не может подменить диалог Вашингтона с Киевом. Проблема с выполнением Минских договоренностей связана с поведением киевских властей, которые однозначно ведут линию на их срыв и ревизию", — рассказал в интервью российскому изданию "Известия" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как сообщают источники "Известий" в администрации президента РФ, роль главного переговорщика от России останется за помощником президента Владиславом Сурковым.

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Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон собирается назначить специального представителя Госдепартамента, который возглавит новые усилия относительно Украины. Этот представитель должен будет вдохнуть новую жизнь в российско-американский дипломатический канал с Сурковым, которого порой называют "серым кардиналом" Кремля. Во времена Обамы эту роль занимала помощник Госсекретаря США Виктория Нуланд, которая не смогла добиться сдвигов через этот канал в прошлом году. Чиновники говорят, что теперь Владимир Путин не может еще больше затягивать время, дожидаясь, когда в Белом доме появится кто-то более лояльный. А в прошлом году он занял именно такую позицию. Немецкое и французское правительства тоже не стали и не станут более пророссийскими в ближайшее время.

На прошлой неделе после встречи в Брюсселе президент Европейского Совета Дональд Туск сказал, что Трамп придерживается одинаковой с ЕС позиции по Украине. Но при этом он добавил, что не уверен на 100%, что американский президент относится к агрессивной России так же, как и Брюссель.

Ранее Financial Times писало, что визит Трампа в ЕС дает шанс закончить войну в Украине. Издание замечает, что есть пять критически важных составляющих дипломатической договоренности относительно Украины. Первая из них - Вашингтону нужно играть более прямую роль в переговорах о воплощении Минских соглашений. Администрация Барака Обамы активно приобщалась к этим переговорам, но все же отдала роль лидера Берлину и Парижу на праховання европейцев. Вашингтон теперь должен занять центральную роль, объединившись вместе с немецкими и французскими лидерами, чтобы надавить на Москву и Киев и доказать выполнение соглашений до конца.

По материалам: ZN.UA , Известия ,
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Тэги Россия США переговоры Украина
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