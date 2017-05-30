В России заявили о готовности вести переговоры с США по урегулированию ситуации в Донбассе

В РФ заявляют о поисках компромисса, но при этом снова пытаются обвинить Украину в попытке срыва выполения Минских соглашений.

В России не против поговорить о Донбассе, но с США Павел Жебривский/Facebook

В России заявляют о готовности к переговорам с США по мирному урегулированию в Донбассе, но при этом пытаются обвинить Киев в попытке срыва и ревизии Минских соглашений.

"Мы не против более активного диалога с новой администрацией США по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Более того, с российской стороны за последнее время не раз подчеркивалось: как только в Вашингтоне назначат куратора этого направления — ранее им занималась заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, — с нашей стороны будет готовность приступить к предметному обсуждению всех возникающих проблем. Но главное не это, а то, что диалог с нами при всей его важности не может подменить диалог Вашингтона с Киевом. Проблема с выполнением Минских договоренностей связана с поведением киевских властей, которые однозначно ведут линию на их срыв и ревизию", — рассказал в интервью российскому изданию "Известия" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как сообщают источники "Известий" в администрации президента РФ, роль главного переговорщика от России останется за помощником президента Владиславом Сурковым.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон собирается назначить специального представителя Госдепартамента, который возглавит новые усилия относительно Украины. Этот представитель должен будет вдохнуть новую жизнь в российско-американский дипломатический канал с Сурковым, которого порой называют "серым кардиналом" Кремля. Во времена Обамы эту роль занимала помощник Госсекретаря США Виктория Нуланд, которая не смогла добиться сдвигов через этот канал в прошлом году. Чиновники говорят, что теперь Владимир Путин не может еще больше затягивать время, дожидаясь, когда в Белом доме появится кто-то более лояльный. А в прошлом году он занял именно такую позицию. Немецкое и французское правительства тоже не стали и не станут более пророссийскими в ближайшее время.

На прошлой неделе после встречи в Брюсселе президент Европейского Совета Дональд Туск сказал, что Трамп придерживается одинаковой с ЕС позиции по Украине. Но при этом он добавил, что не уверен на 100%, что американский президент относится к агрессивной России так же, как и Брюссель.

Ранее Financial Times писало, что визит Трампа в ЕС дает шанс закончить войну в Украине. Издание замечает, что есть пять критически важных составляющих дипломатической договоренности относительно Украины. Первая из них - Вашингтону нужно играть более прямую роль в переговорах о воплощении Минских соглашений. Администрация Барака Обамы активно приобщалась к этим переговорам, но все же отдала роль лидера Берлину и Парижу на праховання европейцев. Вашингтон теперь должен занять центральную роль, объединившись вместе с немецкими и французскими лидерами, чтобы надавить на Москву и Киев и доказать выполнение соглашений до конца.