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Трамп придерживается одинаковой с ЕС позиции по Украине – Туск

25 мая в 14:36

Однако глава Совета ЕС добавил, что у него нет уверенности в 100% одинаковом подходе Евросоюза и Трампа к России.

Трамп Туск EPA
Евросоюз и Трамп имеют одинаковую позицию по Украине, но по России их взгляды могут отличаться
Глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что Евросоюз и американский президент Дональд Трамп, скорее всего, имеют одинаковую позицию по поводу Украины. При этом Туск добавил, что у него нет стопроцентной уверенности, что их позиция по России также совпадает, сообщает AP.

Глава Совета ЕС также отметил такие вопросы, как изменение климата и торговля, до сих пор остаются открытыми. Однако Туск подчеркнул, что по большинству позиций стороны пришли к согласию, особенно по вопросу противодействия терроризму.

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Ранее Financial Times писало, что визит Трампа в ЕС дает шанс закончить войну в Украине. Издание замечает, что есть пять критически важных составляющих дипломатической договоренности относительно Украины. Первая из них - Вашингтону нужно играть более прямую роль в переговорах о воплощении Минских соглашений. Администрация Барака Обамы активно приобщалась к этим переговорам, но все же отдала роль лидера Берлину и Парижу на праховання европейцев. Вашингтон теперь должен занять центральную роль, объединившись вместе с немецкими и французскими лидерами, чтобы надавить на Москву и Киев и доказать выполнение соглашений до конца.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Туск Трамп переговоры Россия Евросоюз
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