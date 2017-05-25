Трамп придерживается одинаковой с ЕС позиции по Украине – Туск

Однако глава Совета ЕС добавил, что у него нет уверенности в 100% одинаковом подходе Евросоюза и Трампа к России.

Евросоюз и Трамп имеют одинаковую позицию по Украине, но по России их взгляды могут отличаться

Глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что Евросоюз и американский президент, скорее всего, имеют одинаковую позицию по поводу Украины. При этом Туск добавил, что у него нет стопроцентной уверенности, что их позиция по России также совпадает, сообщает AP

Глава Совета ЕС также отметил такие вопросы, как изменение климата и торговля, до сих пор остаются открытыми. Однако Туск подчеркнул, что по большинству позиций стороны пришли к согласию, особенно по вопросу противодействия терроризму.

Ранее Financial Times писало, чтов Украине. Издание замечает, что есть пять критически важных составляющих дипломатической договоренности относительно Украины. Первая из них - Вашингтону нужно играть более прямую роль в переговорах о воплощении Минских соглашений. Администрация Барака Обамы активно приобщалась к этим переговорам, но все же отдала роль лидера Берлину и Парижу на праховання европейцев. Вашингтон теперь должен занять центральную роль, объединившись вместе с немецкими и французскими лидерами, чтобы надавить на Москву и Киев и доказать выполнение соглашений до конца.