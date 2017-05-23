Визит Трампа в ЕС дает шанс закончить войну в Украине - FT

Американский президент мог бы консолидировать евроатлантическое единство и открыть путь к улучшению отношений с Москвой, если бы добился окончания войны в Донбассе.

Трампу следует выступить с четким планом завершения войны в Украине. Phil Speck / Flickr.com

С начала своего президентства Дональд Трамп отвернулся от Украины, игнорируя аннексию Крыма и российскую агрессию в

Цена такой небрежности очень высокая. Жертвами войны уже стали около 10 тысяч человек, конфликт продолжает отбирать жизни и он может усилиться в любой момент. Кровопролитие отпугивает инвесторов и ставит под угрозу способность Украины установить успешную демократию. А нарушение Москвой украинского суверенитета мешает любой перезагрузке отношений между Россией и Западом.

В то время, когда так много вещей висят на волоске, президенту США нужно приехать в Европу на этой неделе с четкой политикой по Украине в руках.

Об этом на страницах Financial Times пишет профессор международных отношений Джорджтаунского Университета и бывший специальный помощник по национальной безопасности президента Барака Обамы Чарльз Купчан.

Будучи кандидатом в президенты США Трамп казался готовым бросить Украину под поезд, допуская признание анексированного Крыма частью России, а также отмену санкций. Это могло бы расчистить путь Трампа к "братанию" с Владимиром Путиным.

Теперь, став президентом, Трамп оставил позади свою наивность на фоне расследования возможных связей его предвыборной команды с Россией. Но ища улучшения отношений с Кремлем и одновременно выступая против жестких тактик Путина, у Трампа есть разумный шанс помочь выйти из тупика в вопросе Украины.

Автор отмечает пять критически важных составляющих дипломатической договоренности относительно Украины. Во-первых, Вашингтону нужно играть более прямую роль в переговорах о воплощении Минских соглашений. Администрация Барака Обамы активно приобщалась к этим переговорам, но все же отдала роль лидера Берлину и Парижу по просьбе европейцев. Вашингтон теперь должен занять центральную роль, объединившись вместе с немецкими и французскими лидерами, чтобы надавить на Москву и Киев и довести выполнение соглашений до конца. И первым шагом Трампа должно стать назначение специального представителя для переговоров относительно Украины. Также, по мнению автора, в голос никто этого не скажет, но Крым останется на неопределенное время в руках Москвы.

Во-вторых, Трамп должен четко дать понять, что сохранит санкции против России до тех пор, пока она не выполнит свои обязательства за Минскими соглашениями, а также убедить Европу поступить так же. Автор замечает, что санции стали лучшим способом Запада давить на Кремль. Они причиняют боль как экономике Путина, так и его самолюбию. Поэтому они необходимы для того, чтобы заставить его прогнуться.

В-третьих, Вашингтон и его европейские партнеры должны дать понять России, что она должна отказаться от насилия в Донбассе до того, как Украина предоставит захваченным территориям автономный статус. Москва сейчас настаивает, что Киев должен сделать первый шаг. Но Кремль хорошо знает, что украинский парламент не примет соответствующий закон до того времени, пока украинские солдаты умирают на Востоке. Первым шагом должно стать отведение российских войск и их марионеток подальше от линии фронта, а также размещение всего оружия на опечатанных складах. Все это должно произойти под пристальным международным наблюдением.

В-четвертых, при условии, что Москва выполнит свои обязательства и насилие в Донбассе прекратится, украинский парламент должен принять законодательные нормы о выборах в Донбассе, автономии захваченных районов и амнистии сепаратистов. Украинские лидеры пока не подготовили ни общество, ни парламент до таких шагов. Поэтому западным правительствам придется надавить на Киев и убедить его, что поддержка Украины будет зависеть от готовности выполнить свою часть сделки.

В-пятых, Западу придется занять позицию "молчаливого согласия" относительно Крыма. Впрочем, западные демократии не могут просто закрыть глаза на то, как Россия захватывает чужие территории. Поэтому в качестве компромисса санкции против России за аннексию Крыма останутся в силе, а также полуостров международным сообществом будет считаться территорией Украины. В то же время, если Россия выполнит Минские соглашения, Запад может начать движение в направлении нормализации отношений с ней. Автор замечает, что прецедентом такого неудобного примирения можно считать результаты войны России против Грузии в 2008 году.

Президент Трамп занял Овальный кабинет с багажом положительных высказываний в адрес России и критикой ЕС и НАТО. Но с того времени он изменил свою позицию на более трезвую, заявив, что НАТО "не устаревший", а сильная Европа в американских интересах.

Если Трамп приедет в Европу с готовым планом решения конфликта на Востоке Украины, он может разорвать порочный круг, который сложился. Добившись дипломатического прорыва в Украине, президент США может усилить свое желание улучшить отношения с Москвой и укрепить трансатлантическую солидарность.

Тем временем, издание Wall Street Journal сообщило, что в Белом доме рассматривают возможность замены военной помощи Украине на кредиты. В Конгрессе, в свою очередь, считают, что данный шаг приведет к усилению России и Китая. В закрытом меморандуме Госдепартамента также говорится, что для Украины такое решение может привести к снижению возможностей для борьбы с боевиками ОРДЛО, которых контролирует Россия.

Сегодня Белом доме объяснили замену военной помощи Украине на кредит тем, что это часть процесса сокращения финансирования Госдепартамента ради увеличения оборонного бюджета США. По мнению администрации, можно предоставить союзникам кредитные гарантии на меньшую сумму, чтобы они могли купить более дешовое военное оборудование у таких стран как Китай и Россия. Впрочем, не понятно, как Украина смогла бы купить оружие у России в разгар войны.