В Белом доме рассматривают возможность замены военной помощи Украине на кредиты – WSJ

Кредиты предназначаются для закупки американского военного оборудования.

В Вашингтоне пытаются сократить расходы Госдепартамента

Белый дом предлагает исключить из бюджета США расходы на оказание безвозмезднойряду стран, среди которых и Украина. Помощь предлагают заменить на предоставление кредитов на закупку американского военного оборудования.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне, в список этих стран входят Украина, Пакистан, Тунис, Ливан, Вьетнам, Колумбия и Филиппины.

В то же время, Вашингтон не намерен отказываться от предоставления безвозмездной военной помощи Израилю, Египту и Иордании, которые получают в общей сложности около 75% военных грантов Государственного департамента.

В Конгрессе в свою очередь, считают, что данный шаг приведет к усилению России и Китая. В закрытом меморандуме Госдепартамента также говорится, что для Украины такое решение может привести к снижению возможностей по борьбе с боевиками ОРДЛО, которых контролирует Россия.

В декабре 2016 года Конгресс США одобрил бюджет Пентагона на 2017 год, предусматривающий выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине, что на 50 миллионов больше, чем в 2016 году.

Документ предусматривает предоставление Украине летального оружия, а также расширение военной помощи за счет поставок средств технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины и помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования Вооруженных сил Украины.

Напомним, 22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H. R. 5094 о поддержке стабильности и демократии в Украине, положения которого предусматривают, среди прочего, возможность передачи Украине летальных оборонительных систем вооружений.

Подробнее об американской военной помощи Украине читайте в статье Юрия Бутусова "Военная техника США для Украины: политический символизм и целеполагание" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".