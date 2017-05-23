В Белом доме объяснили замену военной помощи Украине на кредит - Reuters

В Вашингтоне считают, что союзники могут покупать более дешевое оружие у других стран.

Эксперты говорят, что США не выгодно заменять военную помощь таким странам, как Украина, на кредиты. © European Council

Бюджет, предложенный администрацией президента Дональда Трампа, предусматриваетдругим странам на кредиты. И этот шаг, как пояснили в Белом доме, - часть плана по сокращению расходов на дипломатию, помощь и программы за рубежом на 29%.

Как сообщает Reuters, за счет сокращения на программы, которые контролирует Госдепартамент, администрация Трампа хочет увеличить расходы на американскую армию. В проекте бюджета, который предлагает Белый дом, указано, что американский оборонный бюджет в 2018 фискальном году должен вырасти до 603 миллиардов долларов, что на 3% выше, чем во времена президента Барака Обамы. Он включает увеличение расходов на ядерное оружие и другие оборонные программы Департамента обороны США.

Впрочем, на фоне увеличения расходов на свою армию администрация Трампа предлагает сократить расходы на Госдепартамент на 29,1%, или на 11,5 миллиардов долларов. И это коснется также того, как страны получают военную помощь от США, в частности Украина.

"Мы меняем несколько иностранных военных программ, заменяя прямую помощь на кредиты. Наш аргумент в том, чтобы вместо того, чтобы давать кому-то 100 миллионов долларов, мы можем дать ему кредитные гарантии на меньшую сумму, а он на самом деле сможет купить больше оборудования", - пояснил директор по вопросам менеджмента и бюджетирования Белого дома Майк Малвейни.

При этом он отметил, что Израиль и Египет, которые остаются ближайшими союзниками США на Ближнем Востоке, изменения не коснутся.

Аналитик Центра стратегии и бюджетных оценок Тодд Харрисон считает, что такое изменение сделает американских союзников не способными покупать военное оборудование в США. И поэтому им придется искать других поставщиков.

"Страны могут купить оружие у Китая или России. Они будут искать других поставщиков, а один из способов наращивания наших возможностей с партнерами - это именно передача этой помощи", - сказал эксперт, добавив, что в интересах США сохранить программы военной помощи союзным странам.

В декабре 2016 года Конгресс США одобрил бюджет Пентагона на 2017 год, предусматривающий выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине, что на 50 миллионов больше, чем в 2016 году.

Документ предусматривает предоставление Украине летального оружия, а также расширение военной помощи за счет поставок средств технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины и помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования Вооруженных сил Украины.

Напомним, 22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H. R. 5094 о поддержке стабильности и демократии в Украине, положения которого предусматривают, среди прочего, возможность передачи Украине летальных оборонительных систем вооружений.

Подробнее об американской военной помощи Украине читайте в статье Юрия Бутусова "Военная техника США для Украины: политический символизм и целеполагание" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".