Трамп приехал на саммит НАТО, но не стоит ждать много - National Interest

Американский президент объявил о повышении оборонного бюджета и теперь будет требовать от европейцев того же.

Трамп будет требовать от союзников в Европе тратить больше на армию. EPA / OLIVIER HOSLET

Свой первый визит на саммитв качестве президента США Дональд Трамп делает на фоне своего проекта бюджета на 2018 фискальный год. В документе заложено значительное повышение расходов на оборону за счет внутренних американских программ.

Однако, оборонительные предложения в проекте бюджета далеко не соответствуют обещаниям Трампа, которые он сделал на выборах. Выделение 603 миллиардов долларов на армию - это лишь незначительное повышение на 6%, а также лишь на 18,4 миллиарда больше, чем администрация Барака Обамы предлагала потратить в 2018 году.

Об этом на страницах The National Interest пишет Дов Захейм, который ранее работал в Департаменте обороны США. Он напоминает, что в прошлом году Америка потратила 3,6% своего ВВП на оборону. Проект бюджета Трампа немного увеличивает этот процент. Но он может заявить, что уже выполнил обещание относительно армии. А если окажется, что военные получили не все обещанные деньги, он может обвинить Конгресс. В то же время, Трамп сейчас в таком положении, чтобы усилить давление на тех членов НАТО, которые до сих пор не выполнили договоренность Уэльского саммита поднять оборонные бюджеты до 2% ВВП к 2024 году.

Американский президент больше не называет НАТО устаревшим блоком. Он изменил эту свою точку зрения несколько месяцев назад. Более того, не смотря на то, что он говорит и пишет на Twitter, оборонный бюджет Трампа указывает на то, что США занимают более жесткую позицию относительно России, чем Кремль хотел бы. Он предусматривает увеличение армии США на 20 тысяч солдат, отправку части этих сил в Европу для участия в маневрах в странах, которые Москва считает своим "ближним зарубежьем". Вдобавок, предполагается выделение 4,8 миллиарда долларов для программы European Reassurance Initiative, нацеленной на сдерживание российского авантюризма. В частности, предполагается отправить в Восточную Европу бронетанковую бригаду, которая будет постоянно ротироваться, в дополнение к двум бригадам, базирующихся там на постоянной основе.

Пять союзников по НАТО, в частности Великобритания, Франция, Польша, а также маленькая Эстония уже тратят 2% на оборону. Несколько европейских стран, в частности Литва и Латвия, обещают добиться этого показателя до 2024 года, начав уже увеличивать расходы. Это же сделали и Швеция с Финляндией, которые не входят в НАТО, но стали близкими партнерами альянса из-за своей тревоги после российской агрессии против Украины и оккупации Крыма.

Швеция возобновила обязательный призыв на военную службу, который был отменен в 2010 году. Тем временем, не понятно, как отреагируют Германия, Италия, Испания и другие страны на призыв Трампа тратить больше на армию. Последние опросы показали рост поддержки НАТО как в США, так и в Европе. Но эта поддержка не означает согласие тратить больше. Также исследования показали, что в Германии не так много людей беспокоятся из-за агрессивного поведения Москвы. Только 40% немцев поддерживают участие своей страны в защите союзников от вторжения России. В Испании этот показатель лишь на 6% выше. Хуже всего то, что лишь 45% британцев поддерживают участие своей страны в обороне НАТО от России. 43% вообще против этого.

Другими словами, не важно, что США увеличили свой оборонный бюджет. Много союзников в Европе не будут из-за этого повышать свои расходы на армию. Автор замечает, что европейцы, без сомнения, будут говорить правильные вещи о необходимости тратить больше. И для президента США, который хочет выглядить успешным, этого может оказаться достаточно. Впрочем, даже во времена Холодной войны много союзников не выполняли тогдашнее требованию тратить 3% ВВП на армию.

Национальная безопасность может и стала для Трампа приоритетом. Но мало европейцев с ним согласны в этом, а еще меньше готовы платить за это.

Ранее Financial Times писало, что визит Трампа в ЕС дает шанс закончить войну в Украине. Издание замечает, что есть пять критически важных составляющих дипломатической договоренности относительно Украины. Первая из них - Вашингтону нужно играть более прямую роль в переговорах о воплощении Минских соглашений. Администрация Барака Обамы активно приобщалась к этим переговорам, но все же отдала роль лидера Берлину и Парижу на праховання европейцев. Вашингтон теперь должен занять центральную роль, объединившись вместе с немецкими и французскими лидерами, чтобы надавить на Москву и Киев и доказать выполнение соглашений до конца.

Тем временем, издание Wall Street Journal сообщило, что в Белом доме рассматривают возможность замены военной помощи Украине на кредиты. В Конгрессе, в свою очередь, считают, что данный шаг приведет к усилению России и Китая. В закрытом меморандуме Госдепартамента также говорится, что для Украины такое решение может привести к снижению возможностей для борьбы с боевиками ОРДЛО, которых контролирует Россия.