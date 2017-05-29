У Трампа хотят перезапустить мирные переговоры по Украине – WP

Администрация Обамы не добилась значительных успехов, но Путин больше не может затягивать время и ждать кого-то более лояльного в Белом доме.

Трамп и Тиллерсон хотят попытаться заставить Москву пойти на уступки в Украине, чтобы можно было начать перезагрузку отношений. EPA / Chris Kleponis

Во время мартовской встречи в Овальном кабинете президент СШАсказал канцлеру Германии Ангеле Меркель, что война в Украине в компетенции Европы и США не будут активно вмешиваться в процесс ее завершения. А через два месяца администрация президента изменила свой курс и собирается вернуть Америке важную роль в Украине.

Об этом сегодня на страницах лояльной к Демократической партии Washington Post пишет обозреватель Джош Рогин. Для Госсекретаря Рекса Тиллерсона, который занимается закулисными делами, Украина – это место, с которого долгосрочный план Трампа улучшить отношения с Россией может начаться. Идея Тиллерсона перезапустить версию мирных переговоров, в которых принимала участие администрация Барака Обамы, с надеждой, что новые участники с американской стороны смогут добиться большего, получила одобрение, хоть ее воплощение еще пока в начальной стадии. Об этом изданию рассказали американские чиновники и внешние эксперты.

Скептики в администрации Трампа убеждены, что любое перезагрузка отношений с Россией во времена, когда во внутренней политической среде доминирует вопрос расследования российского вмешательства в американские выборы, будет плохим замыслом. Но Трамп и Тиллерсон хотят попробовать все равно. Европейские чиновники же одобряют это намерение.

"Мы очень ценим то, что новая администрация США будет более вовлечена в решение вопроса Украины. Сначала казалось, что она не очень заинтересована в проблеме. Поэтому изменение существеннаое", - сказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль после встречи с Тиллерсоном 17 мая.

Издание напоминает, что Германия и Франция принимали активное участие в переговорах, которые назывались "Нормандским форматом". Переговоры зашли в тупик из-за невыполнения Москвой Минских соглашений, нарушения перемирия с российской стороны в Донбассе и отсутствие политических инициатив в Киеве. Теперь европейцы надеются, что США смогут добиться сдвига.

"Мы знаем, что Россия начнет двигаться только в том случае, если американцы будут вовлечены и потребуют от нее больших усилий для соблюдения перемирия и отвода тяжелого вооружения из региона", - сказал Габриэль, добавляя, что россияне хорошо знают, что их поведение в Украине стоит на пути сотрудничества с США в других областях.

Изменение отношение Трампа к войне в Украине стало заметным 10 мая, когда он провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым, а также менее заметный разговор с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Я сказал: друзья, вам нужно помириться, вам надо установить мир", - сказал Трамп позже в эфире Fox News.

Издание пишет, что Тиллерсон собирается назначить специального представителя Госдепартамента, который возглавит новые усилия относительно Украины. Этот представитель должен будет вдохнуть новую жизнь в российско-американский дипломатический канал с Владиславом Сурковым, которого порой называют "серым кардиналом" Кремля. Во времена Обамы эту роль занимала помощник Госсекретаря США Виктория Нуланд, которая не смогла добиться сдвигов через этот канал в прошлом году. Чиновники говорят, что теперь Владимир Путин не может еще больше затягивать время, дожидаясь, когда в Белом доме появится кто-то более лояльный. А в прошлом году он занял именно такую позицию. Немецкое и французское правительства тоже не стали и не станут более пророссийскими в ближайшее время.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что Трамп может использовать угрозы или даже воплощение новых санкций для того, чтобы заставить Путина пойти на уступки.

"У дипломатии без изменения условий на местах меньше шансов достичь успеха", - считает эксперт.

В это время, бывший чиновник НАТО и Пентагона Александер Вершбоу считает, что команда Трампа может установить четкий подход, предложив России ограниченное смягчение санкций в обмен на вывод тяжелого вооружения из Украины.

"Это долгосрочный план. Но лучший способ для Трампа обезоружить своих критиков – бросить вызов ожиданиям и начать переговоры о хорошей сделке, которая выведет россиян с Востока Украины", - считает Вершбоу.

Если же команда Трампа попытается договориться с Москвой и терпит неудачу, по крайней мере истинные намерения Путина будут определены. Тогда у администрации не будет выбора кроме как усилить давление на Россию за ее агрессию, увеличить поддержку Украины и ее военных, а также отказаться пока от идеи улучшения американо-российских отношений.

на Прошлой неделе после зустріз в Брюсселе президент Европейского Совета Дональд Туск сказал, что Трамп придерживается одинаковой с ЕС позиции по Украине. Но при этом он добавил, что не уверен на 100%, что американский президент относится к агрессивной России так же, как и Брюссель.

Ранее Financial Times писало, что визит Трампа в ЕС дает шанс закончить войну в Украине. Издание замечает, что есть пять критически важных составляющих дипломатической договоренности относительно Украины. Первая из них - Вашингтону нужно играть более прямую роль в переговорах о воплощении Минских соглашений. Администрация Барака Обамы активно приобщалась к этим переговорам, но все же отдала роль лидера Берлину и Парижу на праховання европейцев. Вашингтон теперь должен занять центральную роль, объединившись вместе с немецкими и французскими лидерами, чтобы надавить на Москву и Киев и доказать выполнение соглашений до конца.