Трамп сказал Лаврову, что его не волнует Украина - NYT

Однако он указал, что его американские критики требуют добиться завершения войны.

Трамп просил у Лаврова помочь в завершении войны в Украине, хотя именно Россия разожгла эту войну. Flickr/МИД России

Во время личной встречи в Овальном кабинете, которая состоялась неделю назад, президент США ДональдСергею Лаврову, что его лично не волнует война в Украине.

Об этом сообщило лояльное к Демократической партии издание New York Times со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников.

Впрочем, как сообщает газета, Трамп отметил, что его американские критики озабочены проблемой войны в Донбассе. Поэтому президент США попросил у России помощь в решении конфликта. Хотя именно подконтрольные Москве силы воюют против армии Украины.

Также издание сообщает, что Трамп пожаловался Лаврову на давление, которое над ним нависло из-за расследования его связей с Россией. При этом, американский президент пошутил, что он единственный, кто в Вашингтоне не встречался с послом РФ Сергеем Кисляком. Также президент США назвал экс-главу ФБР Джеймса Коми "сумасшедшим" в разговоре с российским главой МИД.

Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ. Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".

Издание The Washington Post сообщило, что Трамп на встрече с Лавровым передал ему секретную информацию разведки. Тем самым президент США поставил под угрозу важнейший источник американских спецслужб по получению сведений о деятельности "Исламского государства".