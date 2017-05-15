Нацбанк пересмотрел оценку прибыли банковской системы Украины

Самым прибыльным банком в первом квартале 2016 года стал "Райффайзен Банк Аваль".

Расстановка сил на рынке банковских услуг меняется Нацбанк Украины / Flickr Национальный банк Украины снизил оценку прибыли банковской системы в январе-марте с 5,09 млрд грн до 4,1 млрд грн, следует с данных НБУ.

В том числе прибыль государственных банков составила 1,61 млрд грн.



Сокращение показателя суммарной прибыли госбанков на 1,4 млрд грн связано с переоценкой прибыли "Приватбанка" - с 2,5 млрд грн до 1,1 млрд грн.



Прибыль получили также дочерние финучреждения иностранных банковских групп (1,828 млрд грн), а также банки с частным капиталом (665,4 млн грн).



Самую большую прибыль получил "Райффайзен Банк Аваль" (1,449 млрд грн), самый большой убыток – "ВТБ Банк" (351,7 млн грн).



Убыток неплатежеспособных банков составил 3,6 млрд грн.

Ранее Нацбанк пересмотрел результаты работы банков за 2016 год и увеличил оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков на 22,2%, или на 35,5 млрд грн - до 195,7 млрд грн.

Напомним, по итогам первого квартала 2017 года платежеспособные банки получили 5,09 млрд грн чистой прибыли.

Подробнее об украинских банках читайте в материале "Банковская система Украины: время настоящих реформ?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".