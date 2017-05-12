Банки за год получили 196 млрд убытков - НБУ

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Нацбанк откорректировал результаты деятельности банков.

Нацбанк пересчитал убытки банков Нацбанк Украины/Facebook Нацбанк пересмотрел результаты работы банков за 2016 год и увеличил оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков на 22,2%, или на 35,5 млрд грн - до 195,7 млрд грн. Это является рекордным показателем убытков банковской системы Украины, передает "УНИАН".

В феврале НБУ обнародовал предварительные оценки, согласно которым суммарный убыток банковской системы за 2016 год, с учетом работающих и неплатежеспособных банков, составлял также рекордные 160,143 млрд грн.

Согласно обновленным данным, наибольшие корректировки финансовых показателей у национализированного "Приватбанка", годовой убыток которого вырос на 21,6%, или на 29,163 млрд грн, – до 164,472 млрд грн.

Далее следует "Укрсоцбанк", приобретенный в прошлом году владеющей также "Альфа банком" холдинговой компанией ABH Holdings S.A., годовой убыток которого вырос на 42,3%, или на 4,381 млрд грн – до 14,747 млрд грн.

Далее следуют дочерние банки российских государственных банков – "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", которые увеличили убытки на 37,3%, 9% и 27%, – до 5,803 млрд грн, 6,892 млрд грн и 2,234 млрд грн, соответственно.

Напомним, по итогам первого квартала 2017 года платежеспособные банки получили 5,09 млрд грн чистой прибыли.

Подробнее об украинских банках читайте в материале "Банковская система Украины: время настоящих реформ?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".