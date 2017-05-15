В "Приватбанке" намерены созвать собрание держателей евробондов 5 июня

Собрание держателей облигаций должно состояться через несколько недель.

"Приватбанк" проведет собрание держателей евробондов phl.com.ua

Национализированный "Приватбанк" назначил на 5 июня проведение собрания держателей еврооблигаций на 175 млн долларов с погашением 28 февраля 2018 года и на 200 млн долларов с погашением 23 января 2018 года.

Согласно информации Лондонской фондовой биржи (LSE), об этом сообщил британский эмитент ценных бумаг UK SPV Credit Finance plc.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

26 декабря Национальный банк Украины подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга Приватбанка на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации. Согласно сообщению НБУ, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.

В январе Британская юридическая фирма Dechert LLP направила письмо главе правления "Приватбанка" Александру Шлапаку, главам НБУ Валерии Гонтаревой и Фонда гарантирования вкладов Константину Ворушилину, в котором требует возместить владельцам евробондов их инвестиции в ценные бумаги банка по примеру американской компании Cargill.

В феврале заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что в Нацбанке допускают начало диалога с держателями еврооблигаций национализированного "Приватбанка"