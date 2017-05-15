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В "Приватбанке" намерены созвать собрание держателей евробондов 5 июня

15 мая в 15:49

Собрание держателей облигаций должно состояться через несколько недель.

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"Приватбанк" проведет собрание держателей евробондов
phl.com.ua
Национализированный "Приватбанк" назначил на 5 июня проведение собрания держателей еврооблигаций на 175 млн долларов с погашением 28 февраля 2018 года и на 200 млн долларов с погашением 23 января 2018 года.

Согласно информации Лондонской фондовой биржи (LSE), об этом сообщил британский эмитент ценных бумаг UK SPV Credit Finance plc.

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Напомним, Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

26 декабря Национальный банк Украины подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга Приватбанка на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации. Согласно сообщению НБУ, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.

В январе Британская юридическая фирма Dechert LLP направила письмо главе правления "Приватбанка" Александру Шлапаку, главам НБУ Валерии Гонтаревой и Фонда гарантирования вкладов Константину Ворушилину, в котором требует возместить владельцам евробондов их инвестиции в ценные бумаги банка по примеру американской компании Cargill.

В феврале заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что в Нацбанке допускают начало диалога с держателями еврооблигаций национализированного "Приватбанка"

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Приватбанк Нацбанк еврооблигации
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