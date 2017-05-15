Нацбанк уменьшил оценку прибыли "Приватбанка" на 1,1 млрд грн

В НБУ связывают это с корректирующими проводками.

Оценки прибыльности «Приватбанка» у банка и НБУ существенно отличаются

Январь-мартзакончил с чистой прибылью 1,108 млрд грн, говорится в финансовой отчетности НБУ за первый квартал, передают " Українські новини ".

Однако, в начале мая Ассоциация украинских банков предоставила информацию о том, что "Приватбанк" в первом квартале получил прибыль 2,5 млрд грн. Позже эту же информации подтвердил Нацбанк в своем банковском обзоре 11 мая.

В пресс-службе НБУ уверяют, что это объясняется корректирующими проводками за отчетный промежуточный период.

Напомним, что 2016 год "Приватбанк" закончил с убытком 164,5 млрд грн.

Напомним, что Минфин до конца мая одобрит окончательные шаги для завершения оздоровления "Приватбанка".

Нацбанк и Министерство финансов намерены согласовать финальную цифру докапитализации "Приватбанка".

Кабинет министров 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Минфином 100% его акций за 1 грн.