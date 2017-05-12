Миллиарды из "Приватбанка" не уходили - Коломойский

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Коломойский пытается оставить "Приватбанк" без залогов - Гонтарева.

Коломойский и Гонтарева обменялись обвинениями

Экс-совладелец "Игорь Коломойский прокомментировал расследование журналистов программы "Схемы", в котором утверждалось, что незадолго до национализации банка, в декабре 2016 года, из финучреждения были выведены 110 млрд грн на счета фирм-пустышек, сообщает ТСН

"Из расследования непонятно, куда и кому пошли 110 млрд грн кредитов, выданных "Приватбанком". Так вот эти деньги из банка не уходили. В рамках реструктуризации кредитного портфеля их выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков. То есть, деньги остались в банке", - отметил он.

Коломойский рассказал, что эти операции проходили под контролем и "чутким руководством" замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

"И еще один важный нюанс, 3 октября в "Приватбанк" пришли 30 сотрудников НБУ, вдобавок к куратору, который там был и до этого, и компании, о которых говорится в расследовании, выбирал Нацбанк. То есть, второй этап докапитализации "Привата" проходил при участии, контроле и чутком руководстве НБУ и лично Рожковой", - рассказал бизнесмен.

При этом глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что "Приватбанк" предлагает погасить НБУ 13,8 млрд грн задолженности по рефинансированию, что освободит Коломойского от персональной гарантии.

"Банк нам хочет погасить это рефинансирование, но тогда они избавят Коломойского от всех гарантий, и мы потеряем эти залоги. Поэтому мы не хотим, чтобы "Приватбанк" нам погашал", – сказала она.

Гонтарева уточнила, что отказ от такого погашения рефинансирования, выданного банку еще до его национализации в конце прошлого года, прописан в меморандуме с Международным валютным фондом.

"Если мы погасим это рефинансирование, то потеряем залоги третьих лиц - реальные активы, принадлежащие Коломойскому, и его персональные гарантии", – пояснила глава НБУ.

Она подчеркнула, что центробанк выдавал это рефинансирование до национализации банка только под реальные активы и под персональную гарантию Коломойского, тогда как в обеспечении корпоративного портфеля кредитов, выданных самих банком, таких реальных активов нет.

"Мы сказали "Приватбанку": заберите эти залоги под имеющиеся кредиты, а потом уже погасите нам рефинансирование или заложите нам эти залоги со своей стороны. Но они же не забирают!" – описала ситуацию Гонтарева.

Напомним, что Минфин до конца мая одобрит окончательные шаги для завершения оздоровления "Приватбанка".

Нацбанк и Министерство финансов намерены согласовать финальную цифру докапитализации "Приватбанка".

Кабинет министров 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Минфином 100% его акций за 1 грн.