Цены на нефть снижаются на ожидании инвесторами стабильного предложения на рынке

Brent дешевела до 52,47 доллара за баррель.

Цены на нефть продиктованы двумя факторами из США

Мировыево вторник, 30 мая, слегка снижаются на ожидании некоторых инвесторов роста предложения на рынке сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:20 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,32% - до 52,47 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI уменьшалась на 0,02% - до 49,79 доллара за баррель.

Ранее в пятницу, 26 мая, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила о затухании темпов прироста количества функционирующих буровых установок в США. Так, по итогам завершившейся 26 мая рабочей недели их число увеличилось на семь штук, или на 0,77% - до 908 единиц. При этом нефтяных буровых установок стало больше на две штуки, или на 0,27% - 722 единицы. Данный показатель является максимальным с апреля 2015 года, отмечает агентство "Рейтер". Кроме того, по данным агентства, период, в течение которого наблюдается увеличение числа нефтяных буровых установок, стал самым длинным в истории.

Тем не менее, на снижение цен на "черное золото" влияет другой фактор, также имеющий отношение к США. В понедельник, 29мая, в стране отмечают День Поминовения, традиционно открывающий сезон автомобильных поездок.

"Начало автосезона усилило уверенность на рынке, что запасы нефти начнут падать в ближайшие недели", - цитирует агентство мнение неназванных аналитиков ANZ.

По данным Американской автомобильной ассоциации (American Automobile Association, AAA), с началом сезона 39,3 млн американцев отправятся в поездки на расстояние 80 км или больше от своего дома. Это самый высокий показатель с 2005 года.

Напомним, ранее министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявил о том, что ОПЕК приняла решение о продлении венского соглашения о сокращении уровня добычи нефти еще на девять месяцев.

Ранее министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа по итогам министерской встречи в среду, 24 мая, заявил, что почти все страны-члены ОПЕК выступают за продление венского соглашения. А генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил надежду на присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти членами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократили добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.