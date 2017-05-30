Цены на нефть снижаются на ожидании инвесторами стабильного предложения на рынке

Brent дешевела до 52,47 доллара за баррель.
По состоянию на 8:20 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,32% - до 52,47 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI уменьшалась на 0,02% - до 49,79 доллара за баррель.
Ранее в пятницу, 26 мая, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила о затухании темпов прироста количества функционирующих буровых установок в США. Так, по итогам завершившейся 26 мая рабочей недели их число увеличилось на семь штук, или на 0,77% - до 908 единиц. При этом нефтяных буровых установок стало больше на две штуки, или на 0,27% - 722 единицы. Данный показатель является максимальным с апреля 2015 года, отмечает агентство "Рейтер". Кроме того, по данным агентства, период, в течение которого наблюдается увеличение числа нефтяных буровых установок, стал самым длинным в истории.
Тем не менее, на снижение цен на "черное золото" влияет другой фактор, также имеющий отношение к США. В понедельник, 29мая, в стране отмечают День Поминовения, традиционно открывающий сезон автомобильных поездок.
"Начало автосезона усилило уверенность на рынке, что запасы нефти начнут падать в ближайшие недели", - цитирует агентство мнение неназванных аналитиков ANZ.
По данным Американской автомобильной ассоциации (American Automobile Association, AAA), с началом сезона 39,3 млн американцев отправятся в поездки на расстояние 80 км или больше от своего дома. Это самый высокий показатель с 2005 года.
Напомним, ранее министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявил о том, что ОПЕК приняла решение о продлении венского соглашения о сокращении уровня добычи нефти еще на девять месяцев.
Ранее министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа по итогам министерской встречи в среду, 24 мая, заявил, что почти все страны-члены ОПЕК выступают за продление венского соглашения. А генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил надежду на присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти членами ОПЕК и странами, не входящими в картель.
Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократили добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.
Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.Прайм