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Почти все страны поддерживают продление соглашения ОПЕК о сокращении добычи нефти - Алжир

24 мая в 13:04

Сделку намерены продлить на 9 месяцев.

ОПЕК OPEC
В ОПЕК хотят создать комитет по мониторингу рынка нефти
Reuters
Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа заявил, что почти все страны-участницы встречи в Вене выступают за продление соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев, передает Bloomberg.

"Никто не возражает против продления сделки на 9 месяцев", - сказал он.

Бутерфа добавил, что добыча сланцевой нефти в США восстановилась более быстрыми темпами, чем ожидалось. При этом он подчеркнул, что ОПЕК не позволит сланцевой нефти бесконечно забирать долю мирового рынка.

Алжирский министр предложил создать специальный постоянно действующий комитет при ОПЕК по мониторингу рынка нефти.

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Напомним, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что рассчитывает на присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги нефть ОПЕК добыча соглашение
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