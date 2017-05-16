Цены на нефть отыгрывают предложение Саудовской Аравии и России продлить соглашение ОПЕК

Brent дорожала до 51,94 доллара за баррель.

Предложение Саудовской Аравии и России взвинтило цены на нефть

Мировыево вторник, 16 мая, растут на фоне реакции инвесторов на предложение Саудовской Аравии и Российской Федерации продлить соглашение ОПЕК об ограничении добычи сырья еще на три квартала, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:55 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% - до 51,94 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,25% - до 48,97 доллара за баррель.

В ходе торгов в понедельник, 15 мая, стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 52 доллара за баррель впервые со 2 мая этого года. Ранее министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих согласовали продление соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев - до 1 апреля 2018 года. При этом вопрос пролонгации венского соглашения будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета ОПЕК 24 мая, а затем на встрече стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

Тем не менее, инвесторы опасаются сохранения избытка нефти на рынке и после продления соглашения, сообщает агентство "Рейтер".

"Сейчас давление на представителей ОПЕК заключается в том, чтобы они выполнили эти обещания", - цитирует агентство инвестиционного аналитика Rivkin Securities Джеймса Вудса.

По мнению Вудса, продление соглашения на девять месяцев вряд ли сможет преодолеть влияние на рынок уровня добычи и запасов "черного золота" в США.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.