Россия и Саудовская Аравия согласовали продление заморозки нефтедобычи

Окончательное решение будет принято 25 мая.

Страны ОПЕК ждут встречи в Вене 25 мая Комсомольская правда Россия и Саудовская Аравия согласовали позицию, согласно которой страны-экспортеры нефти ОПЕК должны продлить заморозку нефтедобычи на нынешнем уровне до марта 2018 года. Об этом рассказали министр энергетики России Александр Новак и министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалех на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Пекине 15 мая, сообщает DW.

Однако окончательное решение по этому вопросу должно быть принято на встрече стран ОПЕК в Вене 25 мая.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.