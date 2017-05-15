Нефть дорожает на предложениях Саудовской Аравии и России продлить соглашение ОПЕК

Brent дорожала до 51,63 доллара за баррель.

РФ и Саудовская Аравия борются за повышение цен на "черное золото" lexaarts / Depositphotos

Мировыев понедельник, 15 мая, демонстрируют положительную динамику на предложениях Саудовской Аравии и Российской Федерации продлить соглашение ОПЕК об ограничении добычи нефти на действующих условиях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:51 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,55% - до 51,63 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,63% - до 48,62 доллара за баррель.

Ранее министры энергетики двух стран, Александра Новака и Халида аль-Фалиха, заявили о готовности предложить продление соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев - до 1 апреля 2018 года. При этом вопрос пролонгации венского соглашения будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета ОПЕК 24 мая, а затем на встрече стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

"Саудовская Аравия и Россия явно работают в тесном сотрудничестве друг с другом. Саудовская Аравия, похоже, решительно настроена повышать цены на нефть…", - цитирует агентство "Рейтер" управляющего директора по торговле нефтью в Strong Petroleum Ойштейна Беренцена.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.