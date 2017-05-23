ОПЕК хочет присоединения Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти

25 мая к картелю может присоединиться Экваториальная Гвинея.

ОПЕК расширяет свое влияние bloomberg.com

Генеральный секретарьМохаммед Баркиндо заявил, что рассчитывает на присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК, передает Bloomberg.

По его словам, данное соглашение "открыто для участия других стран".

Кроме того, члены ОПЕК на встрече 25 мая обсудят вхождение в картель Экваториальной Гвинеи одного из основных производителей нефти в тропической Африке.

Генеральный секретарь подчеркнул, что он очень оптимистичен в вопросе продления действия соглашения по сокращению добычи.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.