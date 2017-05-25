ОПЕК продлила соглашение по сокращению добычи нефти

Соглашение продлили еще на 9 месяцев.

ОПЕК сохранит сокращение добычи нефти ukrnafta.com

Министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявил, что ОПЕК приняла решение о продлении соглашения о сокращении уровня добычи нефти на 9 месяцев. Об этом сообщает

Аль-Марзук также подчеркнул, что сохраняются особые условия для Ирана, Ливии и Нигерии.

Ранее министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа по итогам министерской встречи в среду, 24 мая, заявил, что почти все страны-члены ОПЕК выступают за продление венского соглашения еще на девять месяцев.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.