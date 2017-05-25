Экваториальная Гвинея пополнила ряды стран-членов ОПЕК – Reuters

Таким образом страна станет шестым представителем стран Африки в картеле.

Экваториальная Гвинея с января добивалась членства в картеле Reuters

Источник, приближенный к министру энергетики Экваториальной Гвинеи, сообщил о том, что, став таким образом новым членом картеля, пишет издание Reuters

Экваториальная Гвинея находится на третьем месте по объемам нефтедобычи в Африке, уступая лишь Нигерии и Анголе.

В январе этого года Экваториальная Гвинея заявила о своем желании стать 14-м членом Организации стран-экспортеров нефти и шестым представителем стран Африки в картеле.

"Мы уверены, что интересы Экваториальной Гвинеи полностью соответствуют стремлению ОПЕК служить отрасли", - ранее сообщал министр шахт и углеводородов Габриель Мбега Обианга.

Напомним, ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что рассчитывает на присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти членами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

При этом министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа по итогам министерской встречи в среду, 24 мая, заявил, что почти все страны-члены ОПЕК выступают за продление венского соглашения еще на девять месяцев.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.