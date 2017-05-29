Нефть дешевеет в рамках коррекции после роста цен в конце прошлой рабочей недели

Brent дешевела до 52,38 доллара за баррель.

Мировыев понедельник, 29 мая, демонстрируют отрицательную динамику в рамках коррекции после роста в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:22 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,25% - до 52,38 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,28% - до 49,66 доллара за баррель.

Ранее в пятницу, 26 мая, цены на "черное золото" росли на статистике нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о затухании темпов прироста количества функционирующих буровых установок в США. Так, по итогам завершившейся 26 мая рабочей недели их число увеличилось на семь штук, или на 0,77% - до 908 единиц. Сокращение темпов наблюдается в течение нескольких последних недель.

В понедельник объем торгов нефтяными контрактами будет небольшим в связи с национальными праздниками в Китае, Великобритании и США, пишет газета The Wall Street Journal. При этом низкие обороты могут усилить волатильность.

Аналитики ждут данных Министерства энергетики США, которые должны быть опубликованы в четверг. По их мнении, именно этот фактор в ближайшее время окажет существенное влияние на рынок.

"Рынок будет пребывать в неуверенности и ожидать подтверждения, перед тем как цены смогут пойти вверх", - цитирует издание неназванных аналитиков RBC.

Напомним, ранее министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявил о том, что ОПЕК приняла решение о продлении венского соглашения о сокращении уровня добычи нефти еще на девять месяцев.

Ранее министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа по итогам министерской встречи в среду, 24 мая, заявил, что почти все страны-члены ОПЕК выступают за продление венского соглашения. А генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил надежду на присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти членами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократили добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.