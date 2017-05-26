Цены на нефть снижаются на продлении соглашения ОПЕК о сокращении добычи

Brent опустилась ниже 51 доллара за баррель впервые с 15 мая.

Нефть дешевеет на данных о продлении венских соглашений teknoblog.ru

Мировыев пятницу, 26 мая, снижаются на решении стран-членов ОПЕК продлить венские соглашения по сокращению добычи сырья еще на девять месяцев на прежних условиях, свидетельствуют данные торгов. Данное решение не стало для рынка сюрпризом, нефть марки Brent впервые с 15 мая опустилась ниже отметки в 51 доллар за баррель.

По состоянию на 6:33 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 50,89 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,90% - до 48,46 доллара за баррель.

Напомним, накануне министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявил о том, что ОПЕК приняла решение о продлении венского соглашения о сокращении уровня добычи нефти еще на девять месяцев.

Ранее министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа по итогам министерской встречи в среду, 24 мая, заявил, что почти все страны-члены ОПЕК выступают за продление венского соглашения. А генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил надежду на присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти членами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократили добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.