Нефть дорожает на ожидании трейдерами решения ОПЕК о продлении соглашения по сокращению добычи

Brent дорожала до 54,39 доллара за баррель.

Цены на нефть растут в ожидании решения ОПЕК bloomberg.com

Мировыев четверг, 25 мая, демонстрируют положительную динамику на ожидании трейдерами результатов переговоров стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в картель, о пролонгации венских соглашений по сокращению добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:44 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,80% - до 54,39 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,76% - до 51,75 доллара за баррель.

Трейдеры отыгрывают предложение мониторингового комитета продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев, оставив без изменения предельный объем добычи. Предложение было озвучено по итогам министерской встречи в среду, 24 мая. Окончательное решение будет принято в четверг, 25 мая.

"Это продление оказало сильное влияние на нефтяные цены, и на данном этапе маловероятно, что мы увидим увеличение объема сокращения добычи", - цитирует агентство "Рейтер" слова инвестиционного аналитика Rivkin Securities Джеймса Вудса.

По мнению эксперта, представители ОПЕК, прежде чем принимать решительные меры, ожидают результатов от сокращения добычи, которые помогут ребалансировать нефтяной рынок.

Напомним, ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что рассчитывает на присоединение Египта и Туркмении к соглашению по сокращению добычи нефти членами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

При этом министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа по итогам министерской встречи в среду, 24 мая, заявил, что почти все страны-члены ОПЕК выступают за продление венского соглашения еще на девять месяцев.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.