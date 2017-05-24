Цены на нефть растут на данных API о сокращении запасов в США

Brent дорожала до 54,27 доллара за баррель.

Запасы нефти в США сократились

Мировые цены на нефть в среду, 24 мая, демонстрируют положительную динамику на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:32 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22% - до 54,27 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,17% - до 51,56 доллара за баррель.

Согласно данным API, запасы "черного золота" в США сократились на 1,5 млн баррелей, бензина – на 3, 15 млн, а дистиллятов – на 1, 85 млн. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге снизились на 210 тысяч баррелей.

При этом трейдеры ожидают данных от Министерства энергетики США, традиционно публикуемых во вторую половину дня в среду. Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов сырья в стране за неделю, завершившуюся 19 мая, на 2,419 млн баррелей, или на 0,46% - до 518,381 млн баррелей, пишет агентство "Рейтер".

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.