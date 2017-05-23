Нефть дешевеет в рамках коррекции после роста цен накануне

В понедельник Brent впервые за месяц поднялась выше 54 долларов за баррель.

Нефть подешевела после"скачка" накануне pennenergy.com

Мировыево вторник, 23 мая, растут в рамках коррекции после достижения максимума с 18 апреля во время торгов в понедельник, свидетельствуют данные торгов. В понедельник, 22 мая, стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent впервые с 18 апреля поднялась выше отметки в 54 доллара за баррель.

По состоянию на 8:33 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,59% - до 53,55 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,57% - до 50,84 доллара за баррель.

Накануне нефть выросла в цене на ожиданиях инвесторами пролонгации соглашений ОПЕК по сокращению добычи сырья. В субботу, 20 мая, министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил о том, что все участники венского соглашения согласны продлить срок его действия до конца первого квартала 2018 года. По его мнению, это поможет достичь цели сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего пятилетнего уровня.

Министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед бен Салех ас-Сада в воскресенье, 21 мая, отметил, что продление соглашения стран-членов ОПЕК и государств, не входящих в картель, на шесть месяцев, позитивно отразится на стабильности рынка. Катар также "видит плюсы" и в пролонгации венских договоренностей на девять месяцев, до конца марта 2018 года.

"Цены на данный момент колеблются, потому что сейчас много спекулятивной торговли. В настоящее время нефтяные рынки довольно оптимистичны перед встречей ОПЕК", - цитирует газета The Wall Street Journal мнение руководителя управления энергетических исследований ICIS China Ли Ли.

При этом глобальный переизбыток нефти на рынке сохраняется.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.