Нефть Brent впервые за месяц поднялась выше 54 долларов за баррель

В последний раз подобный рост она демонстрировала 18 апреля этого года.

Нефть Brent существенно выросла в цене cherezoff / Depositphotos

Мировыев понедельник, 22 мая, демонстрируют положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. Стоимость североморской нефтняой смеси марки Brent впервые с 18 апреля поднялась выше отметки в 54 доллара за баррель.

По состоянию на 5:49 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent росла на 0,86% - до 54,07 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,93% - до 50,80 доллара за баррель.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.