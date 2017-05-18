Цены на нефть снижаются в рамках коррекции

Brent дешевела до 51,90 доллара за баррель.

Нефть дешевеет после роста цен накануне lexaarts / Depositphotos

Мировыев четверг, 18 мая, снижаются в рамках коррекции после роста на фоне опубликованных в среду данных Министерства энергетики США о запасах в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:26 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,59% - до 51,90 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,57% - до 48,79 доллара за баррель.

Накануне в среду, 17 мая, Министерство энергетики США опубликовало данные о сокращении запасов "черного золота" в стране, что вызвало удорожание нефти на рынке. Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 мая, снизились на 1,8 млн баррелей, или на 0,3% - до 520,8 млн баррелей. При этом эксперты прогнозировали снижение показателя на 2,283 млн баррелей, или на 0,43% - до 520,217 млн баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге сохранились на уровне предыдущей недели - 66,3 млн баррелей. Добыча нефти в США за неделю сократилась на 0,1%, или на девять тысяч баррелей в сутки - до 9,305 млн баррелей в сутки.

По словам главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна, которого цитирует агентство "Рейтер", запасы сократились в меньшей степени, чем прогнозировали аналитики.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.