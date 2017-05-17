Нефть дешевеет на неожиданных данных API об увеличении запасов в США

Brent дешевела до 51,94 доллара за баррель.

Данные о запасах в США заставили нефть упасть в цене

Мировыев среду, 17 мая, демонстрируют отрицательную динамику на данным Американского института нефти (API) о росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:45 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4% - до 51,25 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,9% - до 48,22 доллара за баррель.

Как свидетельствуют данные отчета API, запасы "черного золота" в США неожиданно увеличились на 0,882 млн баррелей. Хотя аналитики прогнозировали снижение запасов на 2,3 млн.

"Brent и WTI снизились, поскольку запасы сырой нефти в США, по данным API, показали неожиданное увеличение", - цитирует агентство "Рейтер" старшего аналитика рынка OANDA Джеффри Халли.

При этом инвесторы продолжают отыгрывать опубликованные во вторник данные Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно данным агентства, даже если соглашения ОПЕК о сокращении добычи нефти будут продлены, до конца текущего года запасы сырья в мире, возможно, не снизятся до своего среднего уровня за пять лет.

"Соглашение ОПЕК о продлении сокращений в 2018 году имеет решающее значение", - считают аналитики AB Bernstein.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.