Время избавления от иллюзий

Начало 2020 года стало отличной прелюдией к последующему четырехлетию, которое, если верить самым авторитетным прогнозам, приведет мир в новое будущее. Либо США и коллективный Запад докажут свое право на лидерство, либо нас ждет новая холодная, а может быть и горячая война.

Пандемия коронавируса совпала с заключительной фазой трансформации старого доброго миропорядка, который еще недавно казался незыблемым. Изменение политических и социально-экономических систем неизбежно, важно понимать, что нас ждет за очередным поворотом истории. Для этого недостаточно выглянуть в "украинское окно", основные тенденции лучше всего видны с высоты геополитики.

Неожиданную, но исчерпывающую оценку этому факту дал, сам того не ведая, одиозный советник главы Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро. В недавнем эксклюзивном интервью каналу Fox он сказал, что "президент Трамп за три года построил саму мощную и прекрасную экономику в мире, но Коммунистическая партия Китая развалила ее за 60 дней". Удивительно точный анализ ситуации, и более чем откровенный как для представителя Белого дома, никогда не скрывавшего своего негативного отношения к Китаю.

Сюрреализм происходящего требует объяснений. Помните, у Маяковского: "Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?". "Нужность" в последние пятнадцать лет возникала преимущественно в среде взаимодействия трех основных "стейкхолдеров" мировой политики — США, Китая и России, которые беспрестанно пытались друг другу что-то доказать.

Летучая мышь из Уханя оказалась мощным оружием против иллюзий, что международная солидарность существует, наднациональные организации — эффективны, а Россия — вменяема. Вполне ожидаемо, что зерна теории заговора, которыми не брезгует ни одна из вершин треугольника, начнут прорастать уже в ближайшие месяцы и крайне важно понимать, что за "райский сад" явится из них миру. Итак, как же выглядят "три источника и три составных части" процесса борьбы за мировое лидерство накануне большого передела?

Начнем с США. Стороннему наблюдателю, который попробует отследить количество, спектр, остроту и степень достоверности публикаций американских СМИ, покажется, что в стране царит полный хаос. Особенно, если экстраполировать высказываемые суждения на весь остальной земной шар.

Мнение буквально каждого врача, мэра или губернатора, готового говорить с прессой, тиражируется, особенно если оно носит скандальный характер. Единичные случаи смакуются и преподносятся как массовые, локальные проблемы мультиплицируются до размера вселенских. Как оказалось, часть напуганного разбродом представителей власти народа легче верит в ужасные новости, чем в хорошие, и с удовольствием смакует подробности каждой трагической смерти, как бы не замечая количества выздоровевших, а другая часть попросту отвергает даже достоверные факты и проверенные временем рекомендации.

К примеру, все видели и панические репортажи, и свидетельства врачей, и фотографии из переполненных госпиталей Нью-Йорка. Ситуация и вправду была крайне серьезной. Только почему-то плавучий госпиталь, который пригнали на Гудзон, так и не был задействован, выяснилось, что 66% заразившихся получили вирус дома, более трети — пациенты домов престарелых, подавляющее большинство имели серьезные сопутствующие заболевания, а во многих больницах умершим приписывали COVID-19, чтобы получать большие выплаты по страховкам.

Но самое интересное, что на фоне сообщений о 33 млн безработных (что, скорее всего, правда) на Уолл-стрит царит необыкновенное оживление, Федеральная резервная система вкачивает в банки чуть ли не по миллиону долларов в секунду, а значительная часть этих самых безработных настолько удовлетворена выплатами от правительства, что вовсе не хочет возвращаться на работу. Богатые становятся богаче, особенно те, кто контролирует фондовый рынок, а все остальные борются за свое право пить виски в баре, а не дома, выходя на демонстрации с вполне боеспособным автоматическим оружием в руках. Благо в США это законно.

Особо критически настроенные аналитики утверждают, что верить никому нельзя, за исключением относительно небольшого числа авторитетных изданий и мнений специалистов, чье профессиональное будущее никак не зависит от политики. Потому что ключ ко всему, что сейчас происходит в США, — выборы.

Команда Трампа уже не раз подставила его, то прогнозами о "всего" 60 тысячах ожидаемых смертей, то советами употреблять отбеливатель, то продвигая несуществующие вакцины и вредные для здоровья лекарства. Вопреки отчетам разведок Белый дом настаивает на вине Китая, который, якобы сознательно что-то скрывал, однако никак не комментирует тот факт, что были полностью проигнорированы как ранние предупреждения собственных специалистов, так и предложения о производстве защитных масок и костюмов. Нет ответа и на вопрос о том, каким образом коронавирус смог парализовать всемогущий американский флот, и что делать дальше с набором в армию, когда не ясно, есть ли иммунитет против коронавируса и как оценивать бессимптомное течение болезни.

Дискуссии о том, кто виноват и что делать вышли в общественное пространство как будто только для того, чтобы все убедились: США безусловно остаются мировым гегемоном, но, увы, не реализовали свое лидерство, чтобы объединить мир в борьбе против пандемии и разрешить последующие проблемы мироустройства. Это означает дальнейшее снижение роли международных организаций и многосторонних договоров, приоритет выстраивания двусторонних отношений с другими странами перед объединением усилий в рамках коалиций, и до конца не ясно, сможет ли Джо Байден переломить эту тенденцию в случае своей победы.

Китай в истории с коронавирусом находится в центре внимания.

Первыми победив пандемию, руководство КНР сконцентрировалось на защите от обвинений в связи с пандемией и попытках не допустить дальнейшего падения экономики, в частности, обеспечивая Huawei место под солнцем. Объективности ради следует признать, что ситуация с SARS-CoV-2 выглядит достаточно сложной, и поэтому крайне неправдоподобно, чтобы Китай имел намерения способствовать его распространению. Слишком сокрушительными оказались последствия, которые вполне можно было просчитать, учитывая, сколько эпидемий и пандемий в прошлом происходили именно из Китая.

Похоже также, что два нынешних гегемона так и не смогут найти общий язык, чтобы помочь миру не впасть в продолжительную рецессию. В новом посткоронавирусном мире Китай еще долго будет рассматриваться как угроза. США и Япония уже объявили о масштабных программах "исхода" их компаний из КНР с тем, чтобы перенести производства домой или в другие, более демократические страны. В ЕС серьезно заговорили о дальнейшем ужесточении политики скрининга китайских инвестиций и так же изучают новые варианты производственных и логистических цепочек, особенно с учетом угроз второй и третьей волны коронавируса.

Примкнувшая к США и Китаю в качестве претендента на глобальный статус Россия проиграла практически во всем. Пирамидальная автократия, политика которой заключалась в последовательном уничтожении науки как социального феномена и безудержной трате денег на модернизацию вооружений из-за внушенной самим себе угрозы, в отличие от Китая не смогла выстоять против летучей мыши.

Перенос референдума, который должен был окончательно мумифицировать власть в России, а затем и праздника победобесия 9 мая, жесткий карантин лидера и коронавирус, проникший даже в Кремль и правительство, явили то, о чем все догадывались, но не все верили: современная Россия — это колосс на глиняных ногах. Об уровне паники свидетельствует и поспешная отмена карантина на фоне рекордного уровня заболеваемости. Даже Путин понял, что пар надо выпускать.

Внезапно все то, что выстраивала Москва на международной арене, чтобы досадить "проклятым пиндосам", — Сирия, Ливия, Донбасс, Венесуэла — отошло на задний план. Путин даже решился угрожать союзнику — Ирану и согласиться на смену власти в Сирии, чтобы хоть как-то оживить игру. Не получилось. Если бы не Трамп, который вдруг решил сыграть в рулетку, пробуя смягчить отношения с РФ, чтобы досадить Китаю, ситуация выглядела бы совсем провальной.

Вопрос — что же дальше? Похоже, что в контексте пандемии США с Китаем утратили шанс на реальное мировое лидерство (об экономическом и военном превосходстве речь не идет, вопрос в новой социально-экономической модели будущего) фактически приступив к поляризации мировой системы на противостоящие лагеря. Казалось бы, многолетняя мечта России об уходе США с мировой арены, становится реальностью.

Чего в Москве, возможно, не понимают, так это угрозы, которую несет перспектива маргинализации Вашингтона. Если нет США, то нет и главного врага, который является центральным элементом любой внешнеполитической стратегии России. Как тогда мобилизовать население на бедность и патриотизм? Нет внешнего врага и в ЕС, и НАТО без США — не НАТО.

Именно здесь и возникает ловушка, которая вполне может привести к серьезным последствиям, а именно — к конфронтации РФ с Китаем. Без США перспектива перехода Китая из разряда лучшего друга Москвы в категорию главной угрозы выглядит весьма реальной. О призрачности и ситуативности союза КНР—РФ говорили уже некоторое время. Если эффективный и относительно безболезненный выход из нынешнего кризиса не будет найден, и США сосредоточатся на своих внутренних проблемах, заваливая при этом весь мир доступным долларом, конфликт между РФ и КНР может стать неизбежным.

До пандемии Китай вел себя очень сдержанно, но сейчас начал огрызаться. У Си Цзиньпиня впереди и вопрос преемственности пожизненной власти в 2022 году, и завершение программы "Сделано в Китае-2025", и накапливающиеся экономические проблемы из-за сворачивания инвестиций в США и ЕС, сокращение внешней торговли и ставших призрачными перспектив развития "пояса и пути", и вполне обоснованные тревоги по поводу Гонконга и Тайваня.

Ему тоже понадобится враг, но назначить на это место США, имея более трех триллионов долларов в резерве и все еще сотни миллиардов долларов в торговле — значит окончательно подорвать основы "китайского чуда". Слабеющая Россия с пожилым и уставшим Путиным в Кремле — приемлемая цель для продолжения политики КПК "другими, насильственными методами".

Что касается экономики будущего, то просматриваются три основные тенденции, несколько модифицирующие безграничный капитализм, с которым мир вступил в XXI век.

Во-первых, увеличение роли государств по сравнению с рынком в противовес тенденциям укрепления свободы предпринимательства, которые наблюдались в последние десятилетия. Во-вторых, отказ от гиперглобализации, которая уступит место национальным производственным автономиям и приведет к переформатированию логистических цепочек. В-третьих, пересмотр амбиций в отношении экономического роста, да и само понятие этого роста может быть переосмыслено.

Следует ожидать появления обновленных моделей капитализма, которые будут основаны больше на внедрении технологий, повышении производительности труда за счет технических и управленческих решений, чем на эксплуатации дешевой рабочей силы в развивающихся странах и оптимизации финансовых инструментов с целью снижения налогов. В ближайшие месяцы мир столкнется с товарной дефляцией, когда уже произведенные товары будет трудно продать из-за падения спроса и доходов, а производство новых потребует отчаянной смелости.

В цене окажутся товары критической группы потребления, в частности медицинские и продукты питания, значительные ресурсы будут перераспределены на создание систем биобезопасности, мониторинга, тестирования и лечения вирусов различной природы. Крайне чувствительной сферой останется цифровой суверенитет как отдельной личности, так и государства в целом.

Кроме того, нельзя исключить, что результатом расследования деятельности ВОЗ, которую инициировали ЕС и Япония (США вообще приостановили финансирование этой организации), станет "императивный мандат" ООН на обязательный мониторинг ситуации в отдельных странах в случае угрозы прилета новой "летучей мыши". Если государство может ограничивать суверенитет отдельной личности, то несложно представить и ситуацию, когда наднациональный орган сможет ограничивать суверенитет отдельного государства, создающего угрозу мировому порядку. Возможно также, что активизируются политические дискуссии о взаимодействии человека с окружающей средой и теперь не только в контексте изменения климата, но и безопасного сосуществования различных форм биологической жизни.

Ничего из этого не произойдет легко и само по себе. Пришло время избавиться от иллюзий, что новый мир могут построить старые элиты. Один из уроков заключается в том, что инфраструктура образования принципиально устарела, поскольку работает только со старыми знаниями, а должна работать со знаниями будущего. Новое поколение надо учить мыслить. В структурированном обществе ничего принципиально нового возникнуть не может, в нем люди не мыслят самостоятельно.

Поэтому пока в мире царит беспорядок, Украина со своим тотальным хаосом имеет преимущество и шанс "встроиться" в новый часовой механизм мирового времени. Угроза новых пандемий никуда не денется. И спасение от них не в вакцинах (инъекциях помощи), а в приобретенном иммунитете самого организма. Особенно, когда речь идет об организме целого государства.

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