Заплаканные окна. Воспоминание о Степане Пушике

Украина потеряла одного из своих самых преданных сыновей — украинского писателя, литературоведа, фольклориста, журналиста Степана Григорьевича Пушика.

Он — лауреат многочисленных премий, в частности и Национальной премии им. Т.Шевченко (1990), известный общественный, культурный, политический деятель, профессор Прикарпатского университета им. В.Стефаника. Он написал более 150 стихотворений, осуществил блестящие переводы. На сцене Ивано-Франковского театра им. И Франко еще в 1990-х шел спектакль по его пьесе, название которой именно сегодня воспринимается символично, щемяще, — "Заплаканные окна".

"Чисте небо. Чистий обрій. І повернення домів…". Вспомнились еще и эти стихотворные строки поэта и профессора.

Он отошел в мир иной в родном Ивано-Франковске в ночь на Медовый Спас.

Улица Шевченко, бывшая Липовая, сразу осиротела, как и окна его старинного дома, и балкон, и скамейки, где зачастую сидел патриарх, и университет, куда рукой подать…

Девушки и женщины знали, что всегда услышат от Степана Григорьевича свое "Привет, красавица!", а мужчины — разговор о том, что у власти у нас люди, которые не любили и не полюбят ни Украину, ни украинцев…

Один из духовных гигантов Прикарпатья, депутат Верховной Рады первого демократического созыва, председатель подкомиссии по национальным меньшинствам, профессор, политик, общественный деятель и поэт-песенник, выдающийся фольклорист и исследователь "Слова о полку Игореве", Степан Пушик принадлежал к поколению гигантов украинского возрождения.

В 1990-м получил Национальную премию им. Т.Шевченко — за произведения "Страж-гора" и "Галицька брама".

Но слава и иммунитет от тисков КГБ пришли к нему, когда он еще был солдатом. В 1966 г. неповторимый Дмитрий Гнатюк спел на всю огромную Страну Советов "Треба йти до осені" на музыку Билаша. Степан Григорьевич часто вспоминал, как он, простой солдат, после бессонного наряда проснулся знаменитым: "Вставай, солдат! Гнатюк твою песню поет! Слышишь "Слова солдата советской армии Степана Пушика. Это мы тебя воспитали", — разбудил его замполит в далеком Подмосковье, где парень служил на секретной ракетной базе.

И хотя он начинал работу экономистом в знаменитом селе Яворе — столице производства лижныков, там его сменил на должности будущий президент Виктор Ющенко, и после славы молодого поэта-песенника и попыток в журналистике он таки поступил в Литинститут в Москве.

Пушик — один из немногих, кто переписывался с поэтом-узником Тарасом Мельничуком и понес заявление ректору Литинститута, дескать, берет Мельничука на поруки, хотя и сам был под пристальным вниманием КГБ.

Каждый знает песню "Не пий, козаче, Вкраїна просить", ее называют народной, а слова написал Пушик.

С Владимиром Ивасюком они пустили в люди лишь одну песню — "Я ще не все тобі сказав", хотя планировали сделать значительно больше.

Через много лет после потери товарища Пушик напишет о нем повесть-исповедь "Блискавиці б'ють у найвищі дерева".

Ко всем своим ежедневным трудам (а едва ли не самым важным в течение всей жизни Степана Пушика было беспрерывное общение со станиславцами, горцами в далеких верховинских селах, студентами, которых он привлекал собирать фольклор) он еще вел дневниковые записи.

Говорят, его дневник исключительный — 300 томов по 200 страниц.

Каждый год Украинской независимости просить средства на издание книг писателю было все труднее. А во времена, когда региональные писатели во все уголки страны могут попасть разве что собственными усилиями, и подавно.

Нет, он был счастливым писателем несмотря ни на что, ведь из-под пера Степана Пушика вышло более 50 поэтических и прозаических произведений, он является автором 130 песен. И совсем недавно Прикарпатье издало три альбома его песен.

Дмитрий Гнатюк исполнял "Треба йти до осені", "Любисток" и "Над горою місяць повен", София Ротару — "Я ще не все тобі сказав" на музыку Ивасюка, Виктор Шпортько — "Я ще не все тобі сказав", Михаил Сливоцкий — "Карпатську ніч".

Мы знаем и любим "Файні люди", "Козак гуляє", "Пісню про матір", "А яблука падають". К сожалению, сейчас они редко звучат...

Родился писатель 26 января 1944-го в Викторове неподалеку от старинного Галича. В тех краях композитор Денис Сичинский создал один из первых на Прикарпатье хоров. А молодой одаренный мальчик сызмала влюбился в величие и тайны княжеского Галича.

Шевченковский лауреат коломыйский писатель Иван Андрусяк назвал как-то Пушика первым постмодернистом. "Он был таким еще тогда, когда и слова этого никто не знал", — утверждал он.

Степан Пушик был жизнелюбом и весельчаком, своим студентам желал перед экзаменами "Ни Пушика вам, ни пера" и водил с ними каждый год вертепы и Маланку.

А от своих студенток требовал знать по несколько колыбельных.

Мне иногда казалось, что Степан Григорьевич знал в городе каждого, и не только из своего круга. Его поход на базар превращался в незабываемое путешествие для тех, у кого тогда были похожие заботы, а он сам никогда не забывал расспросить историю и рода, и села тех, у кого что-то покупал. Его визит в редакцию нашей "Галичини" мог даже стать угрозой, что не выйдет номер ежедневной газеты, но почти каждый понимал: журналисту лучше иметь всегда включенным диктофон, потому что Пушик столько знал исключительной информации и был очень признательным собеседником.

Руководитель областной организации НСПУ Евгений Баран написал, что с утратой Пушика Украина потеряла одного из последних фольклористов.

"Любите живых!" — эти слова незадолго до своего ухода Степан Пушик сказал своим друзьям. Как раз открывали памятную доску писателю Богдану Бойко, и Степан Григорьевич был невеселым.

Может, уже собирался туда, откуда, как говорил нам, своим студентам, "…только души прилетают к Святой вечере".

P.S. Степана Пушика похоронили в его родном селе Викторов на Прикарпатье на Пушиковой горе.