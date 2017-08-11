У нас мог бы быть  свой Уолт Дисней...

Сегодня найти в Сети добрый веселый мультик на родном языке — уже не проблема. Но среди них не так уж и много лент отечественного производства.

Украинская анимация, отмечающая в этом году 90 лет, пока, к сожалению, не приобрела того размаха и популярности, которые ей следовало бы иметь. Представьте, что на украиноязычных, мудрых и веселых мультфильмах воспитывались бы те, кто поддался примитивной пропаганде. Вряд ли они так легко впустили бы в сердце ненависть к Украине! Но, к сожалению, украинские мультики были и в значительной степени до сих пор остаются очень редким явлением в нашем информационном и творческом пространстве.

Об одном из творцов первых украинских мультфильмов — Евгении Горбаче — я недавно узнала от его дочери. Марианна Дорошенко, преподаватель Кировоградского музыкального училища, большую часть жизни прожила в нашем городе и только в последние годы решилась публично рассказать об отце.

Путь к морю

Возможно, многим, особенно молодежи, это покажется странным, но со слов Марианны Дорошенко вполне понятно: ее отец, художник, а в свое время и режиссер мультипликата Евгений Горбач прожил жизнь, постоянно остерегаясь тогдашней власти. Он не был репрессирован, но был фактически отлучен от любимого занятия и не смог в полной мере творчески самореализоваться.

…С детства Евгений Горбач, родившийся в начале прошлого века на Черниговщине, был сиротой. Воспитывался в семье дяди. По счастливой случайности в Борзне, где он тогда жил, при церковно-приходской школе был класс рисования, где преподавал учитель Лазарчук. И все понимали, что одним из его лучших учеников был именно Евгений Горбач, который должен был бы продолжать собственное обучение и совершенствоваться. Но откуда у сироты деньги? Учился в местной школе садовников. И однажды... Со слов отца рассказывает Марианна Евгеньевна:

— Ему исполнилось тогда 17. В определенный момент сильно захотел увидеть море (он его очень любил, и даже последняя его картина, которая так и осталась недописанной, называлась "Море"). Денег, конечно, не было. И он пристроился между вагонами пассажирского поезда и фактически навсегда оставил свой родной городок. В детали о том периоде жизни отец не вдавался, но говорил, что мог тогда стать кем угодно, вплоть до того, что оказаться в преступном мире. Но какой-то моральный стержень сдержал его, в конце концов он попал в Киев и сумел поступить в художественный институт.

Конечно, наука давалась очень нелегко в материальном плане, но его наставником был знаменитый Федор Кричевский, приобщивший юношу к высокому художественному искусству.

Свинья с георгиевской лентой и саблей на боку

Так случилось, что после окончания института он вошел в состав группы, которая начала производство анимационных фильмов на студии "Украинфильм" Киевской кинофабрики. Работал в одной группе с Ипполитом Лазарчуком, сыном учителя рисования, который в ранней юности пророчил ему художественное будущее.

Художественные мультфильмы в Украине начали выпускать на Одесской киностудии в конце 1920-х годов. Первый метод — шарнирный. Следующий шаг в развитии отечественной мультипликации — рисованные картины на целлулоидных листах. Не надо объяснять, насколько трудоемкой была эта работа. Каждое движение героя надо было нарисовать на отдельном листе. Но молодым художникам, среди которых был и Евгений Горбач, пришлось долго добиваться от руководства Киевской кинофабрики разрешения на работу над рисованными мультфильмами. По этой причине сам процесс не мог продвигаться быстро. Но уже первые работы — "Мурзилка в Африке", "Тук-тук и его товарищ Жук" имели большой успех и хорошие отзывы в прессе.

"Тук-тук", очевидно, стал тогда любимцем малышей, поскольку группа в скором времени снимает продолжение этого мультика — "Тук-тук в зоопарке" и "Как Тук-тук за огородом своим ухаживал и со свиньей воевал".

Не следует забывать, что, кроме материальных и творческих проблем, тогда (а это 30-е годы — пик политических репрессий!) легко было попасть под идеологический каток. В статье Г. Лойко "Рисованный фильм в Украине" (журнал "Радянське кіно" за октябрь-ноябрь 1935 г.) упоминаются фильмы "Украинизация" и "Белочка и мышь", которые признаны идеологически вредными, в последнем, в частности, как отмечает автор, имелись тенденции к кулаческой идеологии.

Очень странно, что такую идеологию бдительные товарищи не увидели в мультфильме "Как Тук-тук за огородом своим ухаживал и со свиньей воевал". В этой же статье сжато пересказан его сценарий: "300–400 метров пленки рассказывают о том, как мальчик Тук-тук вместе со своим верным приятелем собачкой Жуком ухаживали за своим огородом и любили его; как тупорылая, с косыми и узенькими глазками Свинья с георгиевской лентой, орденской планкой и саблей на боку вместе с хитрой Лисой позавидовали урожаю на огороде Тук-тука. Состоялся перед дворцом Свиньи напыщенный парад жуков, мышей, гусениц. Но Тук-тук подготовился к нападению".

Только этого короткого отрывка было достаточно, чтобы понять: в России этот мультфильм сейчас был бы запрещен. Но в 30-х годах он имел успех. Но дирекция киностудии вместо того, чтобы его развивать, разбила творческую группу на несколько подгрупп, чем создала дополнительные трудности. Но Евгений Горбач, Семен Гуецкий и Ипполит Лазарчук настойчиво изучали опыт мультстудий тогдашнего Союза и методы работы Уолта Диснея, произведениями которого искренне восхищались. Они хотели создавать объемные и цветные мультфильмы. В конце 1936 г. журнал "Радянське кіно" сообщал: "На Киевской киностудии ведется подготовка к производству цветного мультипликата. Работа поручена режиссеру Е. Горбачу".

И такой фильм появился. "Лесной договор" ("Сказка") был первым звуковым цветным украинским мультфильмом, тем более и музыка к нему создавалась на основе украинских народных песен. И именно тогда в прессе появились критические статьи о работе мультцеха. Критиковали за задержки в работе, отсутствие хороших сценариев, за якобы слабую режиссуру. Возможно, из-за этого, чтобы не доводить дело до репрессий его работников (ведь публичная критика тогда была почти равнозначна приговору!), деятельность мультцеха свернули. В Москве, конечно, работала своя анимационная студия. И очень долго никто и не вспоминал, что в Киеве тоже успешно творили и было налажено производство украинских мультфильмов. Только в 1959 г. Ипполит Лазарчук восстановил цех художественной мультипликации на Киевской киностудии. Его дело продолжили Ирина Гурвич, Давид Черкасский, Владимир Дахно и другие.

"В нашем дворе стукачи были точно"

После закрытия цеха мультипликации Евгений Горбач остался работать на кинофабрике. С началом войны он вместе с ее коллективом был эвакуирован. Получилось так, что семья осталась в Киеве, поскольку тогда считалось, что все это ненадолго, буквально на месяцы, а то и недели. Марианна Евгеньевна помнит те годы, как им с матерью пришлось скитаться по окружающим селам, жить в бараке, так как оккупанты выгнали их из квартиры. В 1944-м они вернулись в Киев и поселились на Лукьяновке, в старом доме, выделенном для художников и скульпторов. Это были коммуналки, их квартира находилась в полуподвале. Рядом была дача Хрущева.

Марианна Евгеньевна вспоминает, что в те времена атмосфера жизни и, в частности, их двора была пропитана страхом и стукачеством. Родители приказывали детям, чтобы те крепко держали язык за зубами, вообще в присутствии детей старались не говорить о чем-то хоть немного значимом. Детей прямо предупреждали, что в их дворе точно есть стукач, и нельзя ничего рассказывать о том, что происходитили о чем говорится дома.

Очевидно, Евгений Горбач не видел для себя творческих перспектив в кинопроизводстве или просто пытался отойти подальше в тень, чтобы не подвергать угрозе репрессий себя и семью. Он нашел работу ретушера-художника в издательстве "Радянська школа".

Но художественное творчество не оставлял. Он рисовал и создал немало картин. Его еще довоенная картина "Обыск Шевченко в Оренбурге" и сейчас украшает музей поэта в столице. Но подсознательный страх, очевидно, постоянно сдерживал его. И, как выяснилось через многие годы, неспроста. Только в позапрошлом году в Киеве состоялась выставка в свое время запрещенных и найденных научным работником-искусствоведом Юлией Литвинец в спецхранах бывшего КГБ картин. Среди них обнаружилась и работа Евгения Горбача "На стеклодувном заводе". Она выполнена в несколько модернистском стиле, и это, вероятно, стало основанием для ее ареста. Художник, по-видимому, это знал, но в семье никому об этом не рассказывал.

Но Марианна Евгеньевна теперь вспоминает, что отец в определенный момент изменил свой художественный стиль и стал писать преимущественно пейзажи, хотя у него были замыслы батальных, сюжетных полотен. Они остались нереализованными, поскольку художник должен был постоянно остерегаться. Однажды дочь, очарованная замечательным предвечерьем, яркими цветами, созданными заходящим солнцем, сказала:

— Папа, напиши это!

Но отец грустно ответил:

— Нет, скажут — такого не бывает.

При жизни Евгения Горбача не состоялось ни одной его выставки, хотя он был членом Союза художников и имел все основания организовать собственную выставку. Но не хотел этого, очевидно, понимая, что не смог полностью раскрыть свои способности и талант. После его смерти в начале 1980-х, по инициативе вдовы художника, в Киеве состоялось три выставки его картин.

Художник Евгений Горбач, по словам его дочери, был очень терпеливым, мудрым, скромным, мастеровитым. Еще в студенческие годы собственноручно сделал бандуру и даже организовал самодеятельное трио. Если бы у него была возможность свободно и без препятствий работать на ниве мультипликации, возможно, он бы создал целую плеяду неповторимых героев детских мультиков с украинским национальным колоритом, которые могли бы стать оберегами многих юных душ. Но тогдашней стране это было не нужно. И он ушел из жизни нереализованным и забытым. Но мы должны обо всем этом помнить, чтобы не расточались нынешние и будущие таланты.