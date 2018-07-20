Сергей Гриневецкий: "В XXI веке без серьезного подхода к спорту ни одна нация не может рассчитывать на перспективу"

С Сергеем Гриневецким, экс-губернатором Одесчины, народным депутатом трех прошлых созывов, мы встретились в офисе областной федерации гандбола, чтобы поговорить о гандболе.

С 2015 года Сергей Рафаилович возглавляет Федерацию гандбола Одесской области. Не номинально. Сегодня это основная часть его большой общественной работы. К тому же, Гриневецкий — действующий игрок команды ветеранов гандбола "Одесса".

Третий год подряд эта команда гордо носит звание чемпиона Европы в категории "50+". Это те, кому за пятьдесят. Первое золото на Европейских играх мастеров гандбола они завоевали в 2016-м в г. Пореч (Хорватия). Второе — в 2017-м в г. Порту (Португалия). Третье — в 2018-м в г. Инсбрук (Австрия).

Еще со студенческих лет влюбленный в гандбол Гриневецкий нынче с головой погружен в водоворот спортивной жизни. Регулярные тренировки три раза в неделю, ежегодные соревнования, городские, областные, всеукраинские, международные. И каждодневная кропотливая, системная работа на результат.

В начале нашей беседы Сергей Рафаилович ведет показывать музей гандбола, который создает областная федерация. С гордостью показывает все, что удалось уже собрать, начиная с советского периода (одесситы были первыми чемпионами СССР по ручному мячу) и заканчивая нашими днями. Это кубки, медали, вымпелы, значки, спортивная форма прославленных игроков, черно-белые фотографии команд, пожелтевшие вырезки из газет и даже старенькие папки с протоколами игр. Тут же, рядом, и свежие цветные снимки с последнего европейского турнира. На них и сам Гриневецкий в классическом прыжке с мячом.

В конце осмотра Сергей Рафаилович демонстрирует запечатленные на видео интересные моменты игры. На экране видно, как мой собеседник забрасывает мяч в ворота соперникам.

— Это финал. Мы играем со сборной ветеранов гандбола Австрии. Инсбрук, июнь этого года. Последняя минута матча. Мой бросок, и… гол. Счет 12:7, — увлеченно комментирует Гриневецкий, и с гордостью добавляет, — мы стали чемпионами Европы третий раз подряд. Таких результатов еще никто не добивался.

— Сергей Рафаилович, расскажите, как вашей команде так долго удается удерживать чемпионский титул? Победа далась легко?

—В этом году в категории "50+" участвовало 16 команд из семи стран. Мы встречались с гандболистами из Дании, Венгрии, Испании, Эстонии, Португалии, Австрии. Это не слабые команды. Но во всех матчах турнира мы показали очень высокие результаты. Благодаря мастерству наших игроков, мы уверено прошли в полуфинал. В полуфинале выиграли у нашего прошлогоднего соперника — португальцев — со счетом 15:9. А в финале — у австрийцев, хозяев площадки. И поддержку трибун мы ощущали не меньше, чем хозяева.

— А кто ваши основные соперники на соревнованиях?

—Всегда были венгры. Мы с ними играли в финале четыре года подряд. В Ницце в 2015-м они буквально вырвали у нас победу с перевесом в один мяч. Мы тогда получили серебро. А в этом году они даже не вошли в полуфинал. Так что теперь задача на Европейских играх мастеров-2019 закрепить наши достижения и подтвердить титул сильнейших.

— И кто входит в команду "сильнейших"?

— Команда ветеранов гандбола "Одесса" — это мастера спорта, неоднократные чемпионы соревнований разного уровня, которые сегодня отлично совмещают работу и спорт. Капитан нашей команды Михаил Щукин преподает на кафедре физвоспитания в Одесском политехе. Анатолий Соколов — в Одесском национальном экономическом университете. Александр Кожухарь — специалист в кожевенном производстве. Олег Перекрестов открыл магазин спортивной одежды. Кстати, признан лучшим вратарем Европы. Адиль Озенбашлы занимается оптовой торговлей. В 2015-м получил звание "Лучший вратарь". Геннадий Бризгун трудится докером-механизатором в Южненском порту. Александр Карачебан — полковник МВД в отставке, Дмитрий Сердюк — кандидат педагогических наук, преподаватель вуза, Виталий Орешин — действующий тренер, Юрий Мелешко — известный не только в Украине детский тренер, Юрий Салогуб — экс-тренер киевского ЦСКА, спортивный комментатор. Виталий Пелешенко и Александр Немашкало сейчас тренируют за рубежом.

Наша команда — это и наш врач Александр Ганев, доктор от бога. И Татьяна Подерская, главный администратор и переводчик. И фотокор Владимир Клещуков. Ну и ваш покорный слуга.

— Кроме "Одессы", какие еще украинские команды участвуют в Европейских играх мастеров гандбола?

—В категории "50+" только одна команда в стране — "Одесса" — представляет Украину на европейских турнирах.

— А команды помоложе?

—Ветеранские чемпионаты Европы проводятся по трем категориям: "35+", "45+" и "50+". В этом году в Инсбруке во всех трех категориях участвовали 63 мужские и женские команды из 17 стран мира. В Украине команды "35+" и "45+" есть в разных городах, но участие в европейских играх принимают только киевляне и харьковчане.

— Насколько известно, вы предлагали европейцам ввести категорию "55+"?

—Да, было такое. Так сложилось, что наша команда фактически не обновляется. Нет притока молодых гандболистов. И мы с каждым годом становимся все старше. Некоторым игрокам уже за 55 и даже за 60, как мне. Но Европейская федерация гандбола не поддерживает эту идею. Гандбол — это быстрый, динамичный, контактный вид спорта. Поэтому здесь более строгие возрастные ограничения, чем в баскетболе или волейболе, к примеру. Европейцы беспокоятся о здоровье ветеранов спорта. Да и необходимое для проведения европейских турниров количество команд в этой категории вряд ли наберется.

В итоге в этом году на чемпионате Европы впервые в категории "50+" выступала команда из Каталонии, которая раньше играла за "45+". То есть испанцы сразу всей командой перешли в категорию постарше. И оказались в ней самыми молодыми. Мы у них выиграли, но условия были не совсем равные. Мы надеемся, что украинские игроки из команд "45+" подрастут, и мы сможем привлекать их в сборную Украины.

Сергей Гриневецкий / Facebook

— На каком уровне находится гандбол в Одесской области, в Украине?

—Еще с советских времен "законодателем мод" было Запорожье. Там крепкие традиции. И есть серьезные результаты. Запорожье имеет четыре команды в Суперлиге. Но мы тоже постарались, и теперь в Украине будет две профессиональные команды гандболистов из Одессы. Это наш уже именитый "Портовик" (Южный) и новая команда Федерации гандбола "Одесса". Могу с гордостью сообщить, что в первом же сезоне она стала чемпионом Украины в Высшей лиге и получила путевку в Суперлигу. Так что по количеству команд мы в стране теперь вторые после Запорожья.

— Можно ли говорить, что в Украине гандбол так же популярен, как и в Европе? И что необходимо делать для его развития?

—В мире, и особенно Европе, по посещаемости гандбол на втором месте после футбола. Это видно по проведению Европейских кубков, Лиги чемпионов. Это показали и последние Олимпийские игры. Поэтому наша федерация развернула работу по всем направлениям, начиная с детского, юношеского, профессионального гандбола, и заканчивая командой ветеранов, которые сегодня подают пример нашей молодежи. И начали мы с популяризации гандбола как одного из самых активных, стремительных и распространенных видов спорта.

— Что реально удалось сделать за время вашего руководства областной федерацией гандбола?

—Мы издали книгу об истории гандбола в Одесском регионе. Передали ее во все школы и библиотеки. Это дало хороший информационный толчок. Последние два года мы проводим в Одессе спартакиаду школьников среди мальчиков и девочек. Мало кто верил в успех. Но теперь болеть за свои команды приходят и руководители школ, и руководители районов города.

Проводим мы и турниры в областной детской лиге. Участвуют те города и районные центры, где у нас есть базовые школы гандбола. Это Болград, Овидиополь, Раздельная, Черноморск, Южный, Одесса, Ивановка. Ребята из Ивановки (это небольшой поселок) — костяк юношеской сборной Одесчины — в прошлом году стали чемпионами Украины среди юношеских команд. Обошли Запорожье и Киев.

— А что же, раньше всего этого не было?

—Сама федерация гандбола существовала, но активной деятельности не проводила. Мы, можно сказать, воссоздали ее, и с тех пор работаем активно, на результат. У нас появился календарь игр Федерации гандбола Одесской области.

Ежегодно, в феврале, в г. Раздельная мы проводим турнир среди мужских команд памяти тренера Анатолия Петриги. Начали проводить открытый кубок ФГО детско-юношеской лиги. Это четыре тура соревнований в году среди мальчиков и девочек. К нам приезжают из Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Киевской областей, республики Молдова.

В апреле у нас школьная спартакиада среди одесских школ, Международный турнир среди девушек памяти заслуженного тренера Украины Георгия Куцурайса. В июле — турнир памяти заслуженного тренера Украины А.Песляка и тренера В.Половникова. Традиционно он проходит в Черноморске.

Ну а в сентябре — "Черноморские игры". Это международный турнир среди мужских ветеранских команд, посвященный памяти всех выдающихся гандболистов. В этом году он пройдет в Овидиополе, на родине нашей землячки, двукратной олимпийской чемпионки по гандболу Татьяны Макарец-Кочергиной. Приедут команды из Молдовы, Беларуси, Украины.

В прошлом году, в октябре-декабре, впервые провели открытый кубок федерации среди мужских команд. Это были потрясающие и захватывающие матчи.

— Для развития гандбола нужны залы. Как в области обстоят дела с инфраструктурой?

—Стандартных гандбольных полей 20х40 нам не хватает. Для турниров, открытых кубков, тренировок мы используем зал "Одессаоблэнерго". У них современнейший, потрясающий спортивный комплекс в Лесках. А также зал Одесского политехнического университета. Мы очень благодарны за эту помощь руководителям облэнерго и вуза. Хорошие спорткомплексы есть в Овидиополе, Раздельной, Черноморске. Мы их тоже используем для проведения престижных соревнований. Но этого недостаточно. Поэтому областная федерация работает и над этой проблемой.

Должен сказать, что областные и городские власти оказывают нам всестороннюю поддержку. На будущий год в бюджетах города и области в рамках целевых программ предусмотрены средства на развитие гандбола. Активно подключился непосредственно мэр города Геннадий Труханов. В результате в 27-й школе построена современная гандбольная площадка. Вскоре будет капитально отремонтирована городская ДЮСШ №5. Там есть стандартное поле 20х40. Мы с вице-мэром Одессы Петром Рябоконем уже провели первую рабочую планерку и определили объем работ. Надеемся, что в следующем году в Измаиле откроется спортивный комплекс. Сейчас там формируется гандбольная школа. В Болграде у нас неплохая школа. Свои традиции были в Рени. Поэтому мы хотим вовлечь в гандбол весь юг нашей области. А в будущем — как можно больше сельских районов.

Хочу сказать, гандбол — это красивый, зрелищный вид спорта, и он стоит того, чтобы им заниматься всерьез.

— "Гандбол — это матч длиною в жизнь". Таков, кажется, ваш девиз?

—Это и девиз международных соревнований "Черноморские игры", которые мы проводим с 2015 года. Их придумали наши ветераны.

— Какое место гандбол занимает в вашей жизни?

—Я начал играть в гандбол еще в школьные годы. Серьезно занимался в студенчестве, участвовал в различных соревнованиях. Но после окончания вуза вместо профессионального гандбола выбрал производство. Пошел работать в районную сельхозтехнику. Спустя много лет мой тренер, ныне здравствующий Борис Александрович Фетисов, мне как-то сказал: "То, что ты не успел сделать в юности, ты наверстал после завершения политической карьеры".

— А вы ее завершили?

—В 2014 году я взял паузу и не стал баллотироваться в народные депутаты, понимая, чем все закончится. Я с трудом представляю себя среди так называемых политиков, некоторые из которых считают что, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности госпожа Федерика Могерини — это мужчина, а то и вообще два разных человека.

— Но впереди новые выборы. Вы планируете вернуться в большую политику?

—Спорт — это и есть политика, большая политика. Это вещи неразрывные. Посмотрите на чемпионат мира по футболу в России. Но я сейчас хочу сказать о другом. ВXXI веке без серьезного подхода к спорту ни одна нация не может рассчитывать на перспективу. А у нас с каждым годом украинцы покупают все больше и больше лекарств. Это же трагедия. Здоровье нации — вот что сегодня главное. И это то, чем я сейчас занимаюсь.

— Понятно, здоровый образ жизни, командный дух, чувство плеча… Но…

—И самое главное — чувство патриотизма. Когда поднимается украинский флаг и звучит гимн страны, что может быть патриотичнее.

— Но я сейчас о другом.

—Хочу продолжить, и сказать, что спортсмены, которые отстаивают честь страны на престижных европейских площадках, не менее патриоты, чем те, кто выкрикивает псевдопатриотические лозунги на митингах. Представлять за рубежом Украину и Одессу — это и есть настоящий патриотизм. Когда мне пишут: "Просим рекомендовать ваших игроков в сборную Украины", я этим горжусь. Это и есть настоящая работа на благо страны.

— А работа, которой вы посвятили большую часть своей жизни? Она уже в прошлом?

—Отбросить то, что ты делал многие годы, невозможно. Я продолжаю заниматься тем же, только в другом формате. Вхожу в состав Координационного совета Нацагентства Украины по вопросам госслужбы.Читаю лекции в Одесском региональном институте госуправления. Являюсь председателем наблюдательного совета Одесской национальной академии пищевых технологий, благотворительного фонда "Будущее" им. Бориса Литвака, главой наблюдательного совета Одесского национального академического театра оперы и балета, членом попечительского совета Одесской национальной научной библиотеки. Как почетный гражданин города и области занимаюсь решением целого ряда вопросов. Вот и сейчас в моей приемной уже сидят люди, ждут приема.

— И по каким вопросам?

—По самым разным. Мне до сих пор пишут письма как народному депутату. Кстати, обращаются и действующие политики. Недавно один из них передал мне свою доктрину развития Украины. Попросил: "Сергей, посмотри, дай свои замечания". Я очень внимательно проработал документ. И сделал свои пометки.

Так что, хоть я и взял политическую паузу, но мой рабочий день заполнен до отказа и насыщен, как и прежде, делами. Я продолжаю оказывать содействие в тех вопросах, которыми занимался раньше, будучи руководителем области и народным депутатом Украины. Это различные культурные и просветительские проекты. Это и поддержка художников, музыкантов, спортсменов, ветеранов войны. Мой личный план мероприятий на 2018 год включает более двух десятков таких дел.