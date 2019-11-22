Сицилианская защита, или Какие фигуры двигают власть в Одессе?

Президентское поручение о наведении порядка в Одессе частично услышали как те, кому оно было адресовано, так и те, против коих оно направлено.

Кланы, о существовании которых говорил недавно Владимир Зеленский, самостоятельно попытались перезагрузить власть в Одессе, чтобы сохранить влияние и свои активы.

Оказывается, одиозного и токсичного мэра города хотел бы сменить не только глава государства, но и делегировавшая Геннадия Труханова во власть лондонская бизнес-группа. Тот факт, что Труханов получил предложение от куратора этой группы добровольно оставить пост городского головы, но ответил отказом — не новость. Но, похоже, лондонский клан может заменить и самого куратора, ставшего не менее одиозным и токсичным.

У лондонской бизнес-группы, изначально представленной Жуковым—Ангертом, в Одессе было несколько направлений деятельности. Одно связано с ремонтом и строительством дорог. Второе — с морским транспортом. И здесь были свои нюансы взаимоотношений с властью, чиновниками и бизнесом. Подконтрольная им компания "Евротерминал", известная взиманием дополнительной платы с автомобилей, въезжающих на территорию Одесского порта (это установил Антимонопольный комитет), попала в поле зрения ЗеКоманды в самый первый ознакомительный визит президента в Одессу. Тогда Зеленский поручил Геннадию Труханову выделить участок под строительство альтернативной дороги. И Труханов тут же выделил землю… тому же "Евротерминалу". Но потом все же был вынужден дать добро на предоставление участка Администрации морских портов. Хотя вряд ли это изменит положение дел.

Третье направление — а это строительство жилья, торговых и развлекательных комплексов — связывают в Одессе с именем бизнесмена Владимира Галантерника, которого сведущее люди как раз и называют куратором или "смотрящим" за активами лондонской группы.

Среди этих активов целый ряд строительных компаний, главная из которых — КП "Будова". А также отель "Гагарин-Плаза" с бизнес-центром, комплекс "Аркадия-Сити" у моря, Старосенная площадь у железнодорожного вокзала, ТРЦ "Сити" в спальных районах города. Под контролем группы и легендарный рынок "Привоз", рынки "Слободской", часть "Северного", авторынок "Успех" и ряд других объектов. Только за два предыдущих года, по данным активистов, бизнес-группой Ангерта— Галантерника было приватизировано свыше 20 зданий и сооружений в центральной части города. С именем Галантерника связывают и целый ряд одесских телеканалов, среди которых — "Первый городской". Группа имеет и свое силовое крыло, отдельное от знаменитого трухановского.

А еще в их копилке — скандально известный жилой элитный комплекс с бассейном, выстроенный на территории действующего Специализированного клинического санатория им. В.Чкалова, что на Французском бульваре. Именно с ним были связаны обыски в Одессе и Киеве, которые прошли на прошлой неделе в центральном офисе Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ), а также по домашним адресам директоров и бухгалтеров предприятий, связанных с возведением этой высотки вместо реконструкции лечебно-оздоровительного комплекса. Как это произошло — речь пойдет ниже. Само же расследование на предмет возможных злоупотреблений, которые могли быть допущены со стороны должностных лиц Одесской мэрии и ГАСИ при выделении земельного участка и выдаче разрешительных документов на строительство, НАБУ ведет с июля.

Подозрения, которые готовятся предъявить детективы НАБУ инспекторам, похоже, станут на этот раз холодным душем не столько для мэра Труханова, обросшего грубой щетиной уголовных дел, сколько для самого Галантерника, привыкшего находиться в тени и тихо, спокойно делать деньги. Бизнесмену, не фигурирующему в документах и не оставляющему своих подписей, вряд ли угрожает кольцо на шее, разве что на талии. Тем не менее, расследование НАБУ — это очередное и нежелательное внимание СМИ к его непубличной персоне.

В последнее время имя Галантерника все чаще стало фигурировать в новостях, связанных с незаконным строительством, с нападениями на активистов, в заявлениях политиков, депутатов и представителей общественности.

В марте этого года об одесской криминальной группировке открыто говорили на брифинге в Верховной Раде. В.Галантерник после прозвучавших обвинений даже направил в суд иск о защите чести, достоинства и возмещении морального ущерба. Среди ответчиков по иску значились: депутат Верховной Рады Мустафа Найем, глава одесской областной организации "Народного Руху України" Михаил Кузаконь и издательский дом "Медиа-ДК".

"Он таки существует", — иронизировали после этого журналисты, ибо Галантерника никто кроме узкого круга лиц никогда не видел в глаза и не слышал его голоса. СМИ смогли вытянуть из всемирной паутины лишь пару-тройку его нечетких фото, как и фото его компаньона Ангерта. Да еще дома в Лондоне, где западные журналисты пытались обнаружить их дорогие лондонские квартиры.

В апреле в СМИ прошла информация о лишении Галантерника американской грин-карты. По информации ZN.UA, посодействовал этому Семен Кислин, уроженец Одессы, бывший директор одесского гастронома, а ныне американский бизнесмен, почетный житель Нью-Йорка и почетный гражданин Одессы. С американской стороны диплом о присвоении этого звания ему в свое время вручал мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, а с украинской — мэр Одессы Руслан Боделан. Говорят группа "кинула" Кислина, отобрав участок под застройку недалеко от мэрии и не рассчиталась квартирами, как обещала. Приятель и экс-партнер Дональда Трампа такого не прощает…

Во времена президентства Петра Порошенко бизнес лондонской группы, несмотря на всю ее токсичность, продолжал активно развиваться, размножаться, разветвляться. После смены власти в стране, разорванную пуповину между Киевом и Одессой восстановить на данный момент не удалось. А потому, надо думать, что визит детективов НАБУ к чиновникам и коммерсантам, подконтрольным группе Ангерта—Галантерника, не последний.

Кстати, внимание Антикоррупционного бюро к деятельности этой группы уже принесло свои плоды. Одесская мэрия даже вынуждена была дать задний ход делам там, где это было возможно. В конце октября горрада отменила свои прежние решения по землям военного аэродрома "Школьный". Они открывали дорогу фирме "Будова", которая планировала на 93 гектарах построить новый жилой микрорайон. О конфликте, вспыхнувшем два года назад между застройщиком и военными, ZN.UA рассказывало в публикации "Взмах крыльями" (№41 от 3.11.2017 г.). Но после тогдашней нашумевшей драки дело перекочевало в суды, где гражданские активисты, а затем и представители Минобороны требовали от горрады отмены решений по землям аэродрома.

Дало крен и нашумевшее дело по Летнему театру Горсада — памятнику садово-паркового искусства. Апелляционную жалобу двух организаций — "Автомайдана" и "Зеленого листа" — наконец поддержал Пятый апелляционный административный суд, отменив решения горисполкома о его благоустройстве. Компанию, которая ранее намеревалась его застроить, активисты тоже связывали с Галантерником.

С этими делами связывают в Одессе и нападение на двух гражданских активистов. Покушение на Михаила Кузаконя было связано с изъятием у военных земель Школьного аэродрома. Именно Михаил перед тем подал иск в суд. А представитель общественной организации "Зеленый лист" Светлана Подпалая пострадала за свою несгибаемую позицию по Летнему театру, который она отстаивала до последнего. Ей пришлось снимать побои и от напавшего на нее мужчины за активную позицию, связанную с незаконным строительством жилкомплекса "Гринвуд", которым, повторюсь, и занимается сегодня НАБУ.

Это один из самых дерзких проектов, который вырос на Французском бульваре в последние годы. Его бесцеремонно влепили между вековыми деревьями Чкаловского парка, принадлежащего санаторию, и Ботаническим садом Одесского национального университета им. И.Мечникова. Теперь он возвышается над морем и давит своей элитной инфраструктурой на прибрежный склон, подверженный оползням, приводя в ужас работников Ботсада, которым пришлось вызывать полицейский наряд, чтобы остановить вырубку ясеней и розовой акации. Деревья в течение десяти лет высаживались дендрологами университета с целью укрепить оползневую зону.

По этой причине на стройку еще два года назад наведывались активисты (среди них была и Подпалая), прихватив с собой чиновников. Вопросы, которые их интересовали, так и остались без ответов.

До 2010 г. на этом месте стояло неказистое здание лечебного центра, который решено было превратить в частный лечебно-оздоровительный комплекс. Но путем различных схем и судебных манипуляций коммерсанты не только поменяли назначение стройки, но и отхватили солидный кусок земли Специализированного клинического санатория им В.Чкалова (Минздрава Украины), а точнее, 0,73 гектара и, возможно, часть территории ботанического сада.

Заказчиками строительства выступили две структуры: общественная организация инвалидов "Народная воля" и ООО "Гринвуд ЛТД", которая была создана в 2013 г. под строительство комплекса. Среди ее учредителей — три компании. Две — "Лемент инвестмент ЛТД" и "Осилайн инвестмент С.А.", зарегистрированные по одному и тому же адресу в Белизе. А третья — "Грин Пленет ЛТД" — в Лондоне.

Как видно из судебных решений, которые выносились в период с 2010-го по 2013-й в пользу частных компаний, общественная организация инвалидов "Народная воля" (ей по договору купли-продажи достался расположенный на территории здравницы старенький лечебный комплекс с пристройками, занимавший почти 0,12 га) просила Фемиду признать за ней право собственности на здания и сооружения. А также требовала обязать земельщиков выдать документы на постоянное пользование участком и госакт на землю. И суд в 2010 г. обязал Госкомзем изъять свыше 0,73 га земли у государственного санатория и передать в пользование "Народной воле". Но потом выяснилось, что земля-то числится за здравницей, у которой имелся госакт на эту землю, выданный Одесской горрадой в 2002 г.

В итоге Одесский филиал Центра госземкадастра обратился в суд с просьбой пересмотреть решение. Но суд принял сторону "Народной воли". Потом этот судебный вердикт оспаривали санаторий, прокуратура Приморского района г. Одессы. Прокурор требовал наложить арест на земельный участок и запретить проводить на нем какие-либо действия. Но суд отклонил требования прокуратуры. Затем была назначена судебно-техническая экспертиза, чтобы выяснить, сколько земли занимает проданный под реконструкцию лечебный комплекс. Однако экспертиза так и не была проведена, якобы из-за недостатка документов. Дело дошло до Высшего хозяйственного суда Украины. Но и он стал на сторону коммерсантов. Точка в этом споре была поставлена в 2013 г. В итоге частные компании получили 0,88 гектара санаторной земли.

В марте 2015 г., после того как строительство жилого комплекса вместо лечебно-оздоровительного шло полным ходом, департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области (ГАСИ) намеревался провести внеплановую проверку соблюдения законодательства в сфере градостроительной деятельности на основании приказа ГАСИ и постановления следственного отдела Управления СБУ в Одесской области. Но компания "Гринвуд" отказалась предоставить необходимые разрешительные документы и не допустила чиновников на объект. Взамен она потребовала предоставить копию разрешения Кабмина на проведение проверки в период действия моратория. В итоге инспекторы ГАСИ наложили на застройщика штраф в размере 12,2 тыс. грн, который затем в суде успешно оспорила компания "Гринвуд".

В конечном итоге на Французском бульваре, 85/5 вырос дорогой элитный комплекс с бассейном, состоящий из трех жилых секций в 13 и 16 этажей. За одно-, двух-, трехкомнатные квартиры с видом на море и ботанический сад коммерсанты просят от 1500 до 1900 долл. за 1 кв м.

Мэр города Геннадий Труханов в июне 2017 г. своим распоряжением передал в аренду ООО "Гринвуд ЛТД" (в качестве бонуса?) два песчаных пляжа общей площадью свыше 7 тыс. кв м в районе пляжа "Дельфин"...

И это не последнее подношение мэра застройщику, планирующему соединить элитные апартаменты с морем лестницей. Но совсем недавно Геннадий Труханов вдруг прозрел и заявил, что намерен бороться с застройкой в прибрежной зоне и другими незаконными объектами. Провел совещание и грозился создать комиссию по инвентаризации всего, что наваяли строители с начала 2000-х. Это было два месяца назад. И что в итоге?

В четверг, 21 ноября, одесситы, жители Гагаринского плато (что в Аркадии) провели под стенами Офиса президента акцию протеста, требуя остановить незаконное строительство очередного жилого небоскреба на участке, где по генплану должны находиться школа и детский сад. В общем, такова нынче цена мэрского слова.