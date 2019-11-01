Перенапряжение

Когда Владимир Зеленский во время своего изнурительного пресс-марафона озвучивал имя желаемого кандидата на пост мэра Одессы, действующий городской голова Геннадий Труханов к тому времени уже покинул свой рабочий кабинет на Думской. На время отпуска.

Он отбыл на отдых после того, как стало известно о визите Зеленского в Одессу по случаю представления нового губернатора области. Местные наблюдатели тогда съязвили насчет очередного бегства мэра. А когда Высший антикоррупционный суд назначил заседание по делу Труханова о внесении им недостоверной информации в декларации, ждали: вернется ли мэр на свое рабочее место?

Разумеется, очень многим в Украине, да и в самой Одессе хотелось бы, чтобы Труханов ушел в отставку. Ведь, обросший уголовными делами и коррупционными скандалами, он по-прежнему остается полноправным хозяином города с теми же аппетитами и замашками.

В городской раде в распоряжении Труханова все еще остается мощная депутатская фракция "Доверяй делам" (27 человек из 63 депутатов рады). Она не потеряла ни одного штыка за время президентской и парламентской кампаний и способна вкупе с другими фракциями, в частности с БПП "Солидарность" (13 человек), проводить в жизнь любые решения, идущие вразрез с интересами громады. А принято их было за последние годы немерено.

Геннадий Труханов правит Одессой вот уже пять лет. За это время он дважды успел выиграть мэрские выборы. Досрочные в мае 2014-го — у тогдашнего депутата Верховной Рады, бывшего мэра Одессы Эдуарда Гурвица. А в октябре 2015-го — у Саши Боровика, советника председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили, из-за которого, как считает сам Труханов, и начались все его беды и злоключения — акции протеста, требования уйти в отставку... Но это были цветочки. Ягодки пошли, когда открылись уголовные дела. Как итог — бегство и отсидка за границей, задержание в аэропорту и, наконец, громкий судебный процесс. "Конец "паханату", — уверял под стенами суда М.Саакашвили. Увы...

За время правления Труханова оппозиция не раз предпринимала попытки провести в Одессе досрочные выборы. Однако они заканчивались ничем, несмотря на бэкграунд мэра. Свет в конце туннеля появился лишь с приходом на Банковую ЗеКоманды. О необходимости перезагрузить власть на местах она заявила сразу после победы на парламентских выборах. Города-миллионники первыми стояли в повестке дня. Но, как оказалось сегодня, партия власти к проведению местных выборов не готова. У политсилы нет кандидатов в мэры крупных городов. Как заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, "нет смысла затевать досрочные выборы, если мы на них не победим".

Однако в Одессе ситуация несколько иная. Учитывая ворох уголовных дел против мэра,не исключено, что механизм досрочных выборов городского головы может быть запущен в любой момент. Дело в том, что Высший антикоррупционный суд должен будет рассмотреть апелляцию САП на вынесенный Малиновским райсудом Одессы оправдательный приговор Труханову и его подчиненным по делу о покупке одесской мэрией зданий бывшего завода "Краян". Туда же на днях из Приморского райсуда Одессы поступило еще одно мэрское дело, о котором речь шла выше — о внесении Трухановым недостоверных сведений в декларации за 2015-й и 2016-й гг. Подготовительное заседание по нему назначено на 1 ноября. Если Высший антикоррупционный суд вынесет обвинительный приговор хотя бы по одному из этих дел, то вердикт станет основанием для досрочного прекращения полномочий городского головы.

Словом, Труханов может сменить лавровый венок на шапочку арестанта. Или добровольно покинуть мэрию и страну от беды подальше. Конечно, он может заручиться поддержкой сверху, как было с прошлой властью, и досидеть до конца каденции. Хотя очередного президентского зонтика, учитывая новую расстановку сил в областном центре и заявления самого Зеленского, быть не должно.

Глава государства назначил нового начальника управления СБУ в Одесской области. Им стал некто Виталий Харченко. Область возглавил новый прокурор — бывший сотрудник СБУ Максим Вихор. По словам Зеленского, идет перезагрузка полиции. Новый начальник был назначен Аваковым еще до президентских выборов. Ну и, наконец, область уже с новым губернатором. Ее возглавил бизнесмен из Киева Максим Куцый, которого местные активисты встречали как "человека Авакова".

Как известно, Труханов уже побывал на Банковой, где состоялась встреча с главой государства, с которым у мэра, по его словам, хорошие отношения. (Он способствовал проектам "Квартала 95" в Одессе). Труханов плакался в президентскую жилетку, что ему не дают работать, жаловался на активистов и уверял, что не имеет отношения к нападениям на представителей общественности.

Зеленский сам поведал об этой встрече во время своего пресс-марафона и был вынужден заявить, что у него нет никаких отношений с паном Трухановым. Зная о ситуации в Одессе, тамошних кланах, криминальных кейсах, он призывал мэра почистить город от криминалитета. "Я хотел, чтобы он изменил подход к Одессе, я на этом настаивал, — говорил Зеленский. — Увидим ли мы это в ближайшее время? Я не думаю, что там что-то изменится, — ответил глава государства. — А если нет, будем делать все, чтобы заменить там всех". При этом Зеленский отметил, что "все будет зависеть от местных выборов, к которым мы все должны начать готовиться". "Если Одесса хочет изменений, одесситы хотят нового мэра, они должны выбрать другого. Вот и все", — подытожил президент.

Надо сказать, что Одесса в плане подготовки к местным выборам уже дала фальстарт. Одни даже успели засветить себя как будущих кандидатов в мэры и уйти в тень, другие — напротив, включились в работу, дабы к началу гонки быть во всеоружии.

Среди них — народный депутат от "Слуги народа", бывший ресторатор Алексей Леонов, выигравший избирательную кампанию у политического тяжеловеса Сергея Кивалова. Но заслуги самого Леонова в этом нет. Прошел, как и все остальные кандидаты по Одессе, благодаря бренду "Слуга народа". Меж тем Леонов уже возглавил созданное в Верховной Раде межфракционное объединение "За Одесчину" (где, кстати, числится и Д.Арахамия), открыл в Одессе "Общественную мэрию" и объявил мобилизацию сторонников для борьбы с прогнившей местной властью.

Но станет ли Леонов кандидатом от президентской политсилы — вопрос. Давид Арахамия не исключил такого варианта. Однако у главы государства иная точка зрения. "Знаю такого парня", — только и смог сказать Зеленский о Леонове.Президент хотел бы видеть на этом посту другого одессита — Александра Андросова, главу одесского избирательного штаба партии "Слуга народа" на президентских и парламентских выборах, ведущего украинской телепрограммы "Что? Где? Когда?", продюсера программы "Брейн-ринг", основателя первого в Украине Интеллект-клуба. По словам Зеленского, "он — нормальный, честный, интеллектуальный". Но проблема в том, что он в политику не хочет. И все же во время своего пресс-марафона Зеленский призвал одесситов побороться за Андросова. "Идите и просите, чтобы шел в мэры. Скажите, президент его поддержит". Вместе с тем Андросов подтвердил местным журналистам свое нежелание на данный момент заниматься политикой.

Не прочь занять кресло на Думской и Михеил Саакашвили, оказавшийся сегодня за бортом большой политики. Во всяком случае, таковы недавно были настроения у экс-губернатора Одесской области и борца с "трухановской мафией". Именно так он называет бизнес-окружение городского головы. Саакашвили фактически первым во всеуслышание назвал имена теневых "хозяев города", в чьих интересах принимаются решения и реализуются миллионные проекты. Экс-президент Грузии уже очертил перспективы развития Одессы, которая при его правлении может превзойти родной его сердцу Батуми. Но если забыть о скромных результатах его губернаторства и судить лишь по тому, сколько голосов на парламентских выборах набрала партия Саакашвили в Одессе (а это в пределах 1%), то шансов выиграть мэрские выборы у него нет.

Наблюдатели отметили появление в Одессе Саши Боровика, которого Петр Порошенко в апреле 2017 года лишил украинского гражданства. Боровик покинул Украину три года назад, отказавшись от мандата депутата Одесского горсовета. По выражению самого "изгнанника", он был в Одессе чужим среди своих. И, надо сказать, таковым и остается по сей день.

О намерении выставить своего кандидата заявляла и партия "Оппозиционная платформа — За життя", имеющая солидную поддержку в городе. На парламентских выборах одесситы отдали ей свыше 21% голосов. Не исключено, что претендентом на городскую булаву может быть нынешней нардеп, экс-губернатор Одесской области Николай Скорик. Но официально имя кандидата партия не озвучивала.

Конкуренцию действующему градоначальнику может составить и армия будущих самовыдвиженцев. Молва уже включила в нее имя экс-губернатора Максима Степанова, которому так и не удалось занять место министра здравоохранения. Эдуард Гурвиц попытается в который раз войти в одну и ту же реку. Сергей Кивалов, лишившись статуса парламентария, тоже может попытаться взять бога за бороду. Если, конечно, ЗеКоманда к старту выборов таки растеряет свой рейтинг и тренд на новые лица перестанет быть актуальным.

Итак, несмотря на то, что мощной альтернативы действующему мэру на сегодняшний день нет, Геннадию Труханову все же непросто будет победить на выборах, если в конечном итоге он не сойдет с дистанции раньше времени. Ведь минувшая парламентская кампания показала, что одного доверия горожан для победы уже мало. Хотя высокий рейтинг всегда был главным козырем Труханова.

Мэр Одессы был уверен в любви к нему горожан и когда вошел в первую пятерку "Оппозиционного блока", чтобы помочь политсиле пройти в парламент, и когда своим плечом подпирал мажоритарных кандидатов, членов своей партии "Доверяй делам". Однако ни сам Труханов, ни его партийцы и близкие соратники в Верховную Раду не попали. "Оппоблок" набрал в Одессе всего около 7%.

Но самое главное, что токсичный Труханов уже почувствовал на себе косые вопросительные взгляды своих сателитов. И они могут стоить ему поддержки как со стороны лондонской бизнес-группы, делегировавшей его во власть, так и бизнеса, завязанного на городские проекты. Как писали местные СМИ, у Труханова уже произошел конфликт с акулой одесского бизнеса и "теневым хозяином города" Владимиром Галантерником, для которого главная задача в условиях смены власти — сохранить контроль над Одессой. Возникшие трения серьезно могут ослабить позиции Труханова и сказаться на его финансовой и медийной поддержке.

Ставка на победителя — вот что будет двигать теневыми игроками в борьбе за власть в Одессе. В этой ситуации не исключено, что нынешняя бизнес-группировка, которая правит бал в Одессе, поддержит кандидата от "Слуги народа".

Не случайно активность Леонова, работающего в тандеме с другим нардепом от "Слуги народа" Артемом Дмитруком, более всего нервирует действующего мэра, которого они засыпают депутатскими запросами по поводу решения бытовых проблем одесситов. "Не успели избраться, как уже пошли выдвигаться в мэры. Успокойтесь. Как говорят в Одессе — тихо, ша. Еще выборы не назначены". Так Труханов публично, на аппаратном совещании в мэрии, приструнил нардепов и пригласил их сесть за стол переговоров для совместной работы на благо Одессы.

Ранее мэр позволил себе в адрес ЗеКоманды нелицеприятную шутку, а фактически насмешку. Причем не в тесном кругу, а на международном инвестиционном бизнес-форуме, который прошел в Одессе в первых числах октября. Он сравнил ЗеКоманду "с мальчиком в публичном доме, которому все там нравится, но что делать, он не знает". Как и предполагал Труханов, журналисты подхватили шутку и даже озвучили президенту во время пресс-марафона. На что Зеленский сходу парировал: "Когда приходят мальчики, дяди уходят". Но на самом деле оппонентов рассудят "тети" в день неизбежного голосования.