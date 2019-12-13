Оглянись на свой город, прохожий

В этот раз страшный пожар вспыхнул в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и унес жизни 16 человек. Среди жертв трагедии — учащиеся, преподаватели, спасатель. Поисковые работы в шестиэтажном здании — памятнике архитектуры, где располагался и Институт биологии южных морей НАН Украины (двое его сотрудников тоже в числе погибших), длились больше недели. Тела последних трех человек были найдены в четверг, 12 декабря. На идентификацию погибших уйдет еще не одна неделя. На выздоровление пострадавших — тоже. Всего их 31 человек, правда, большую часть из них уже выписали из больницы.

Какой урок из калейдоскопа одесских трагедий власти вынесут на этот раз?

Официальные причины пожара в колледже пока не названы. Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия, которая с 10 декабря работает в Одессе. Но по предварительным данным, прозвучавшим ранее, возгорание началось на третьем этаже в кабинете заведующей из-за якобы неисправного удлинителя.

Ясно, что проблема гораздо шире — в сгоревшем колледже не было пожарной сигнализации. Точнее, автоматической системы оповещения. Существовала устаревшая ручная сигнализация, расположенная на первом этаже строения. И учащиеся узнали о пожаре, когда уже дым заполнял здание. А о самом пожаре якобы сообщил прохожий. Спасатели прибыли, когда огонь охватил добрую часть площади здания, и клубы едкого дыма (коридоры были обшиты вагонкой) стали для погибших смертельной ловушкой.

Полиция уже сообщила о подозрении по статье "служебная халатность" директору колледжа Любови Кочерге, которую суд на днях отправил под домашний арест на 60 дней. Первые же результаты расследования показали грубые нарушения противопожарной безопасности и эвакуации людей. Огнетушители вообще были обнаружены у коменданта под кроватью. А потому вопрос о привлечении к ответственности других лиц будет решен после проведения всех следственных действий. На сегодня полиция рассматривает еще две версии случившегося — нарушение правил противопожарной безопасности и умышленный поджог. Эта версия муссировалась среди одесситов в первый же день пожара, и вызвана она тем, что в Одессе бизнес охотится за площадками под застройку. По этой причине в центре города горело не одно здание, на месте которого затем вырастали частные владения.

Но нынешняя трагедия, как, впрочем, и все остальные — это не только укор директору, которая допустила халатность, не сумела найти денег на противопожарную сигнализацию в колледже. Но и приговор всей нынешней системе безопасности, заскорузлой, неповоротливой, допотопной.

Как в ХХI веке возможно, чтобы дети в учебном заведении среди белого дня в центре миллионного города оказались в огненной ловушке? Они обреченно звонили родителям и прощались с ними. Как возможно, что люди из горящего здания прыгали на асфальт в присутствии пожарных?

Это же катастрофа, что творится в учебных заведениях с отоплением! Учащиеся, студенты, преподаватели вузов вынуждены сидеть на занятиях в верхней одежде, перчатках, включать обогреватели. Нарушения требований пожарной безопасности у нас сплошь и рядом — куда ни глянь.

Сегодня власти вновь заверяют в неизбежности наказания. Об этом заявили президент страны Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время посещения Одессы и места трагедии. "Расследование причин пожара, определение ответственных — вопрос наивысшего приоритета и пребывает на моем личном контроле. Виновные будут наказаны по всей строгости закона, независимо от должностей и статусов. Ситуация, когда масштабные пожары в университетах, общежитиях и отелях становятся системным явлением, недопустимы", — заявил Гончарук.

Но тюрьма как наказание в данной ситуации вряд ли может изменить в целом положение дел с противопожарной безопасностью в стране. Да и кого в Одессе посадили? Бывшему директору сгоревшего детского лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну за два года так и не вынесли приговор. Более того, на днях его выпустили из СИЗО под домашний арест. И это при том, что в пожаре погибли трое детей. Выпустили из СИЗО под домашний арест и совладельца одесского отеля "Токио Стар" Вадима Черного. При пожаре в его гостинице погибли девять человек. А после пожара в Одесской областной психиатрической больнице, где погибли пятеро пациентов и медсестра, обвинение вообще никому не предъявляли.

При этом никто из чиновников, дававших разрешения на эксплуатацию и лагеря "Виктория", и отеля "Токио Стар", где обнаружили массу нарушений противопожарной безопасности, наказания не понес. Правда, в этот раз ситуация, похоже, иная. Премьер-министр уже дал поручение уволить руководителя департамента образования и науки Одесской ОГА Александра Лончака. И что самое важное — отстранить от занимаемых должностей начальника главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его зама Михаила Вовка на время расследования причин пожара, но с дальнейшим увольнением.

В Одессе надеются, что так и произойдет. Слишком много вопросов накопилось к руководству областной службы. В соцсетях немало фактов их неприглядной деятельности. После того как все увидели, в каких условиях работают спасатели при ликвидации пожара в колледже (без необходимого оборудования, обмундирования, средств защиты), ряд СМИ опубликовал данные, на что тратили бюджетные средства в ГСЧС Одесской области за последние месяцы. Цифры удивили.

Как стало известно, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении сотрудников областного управления ГСЧС. Речь идет о халатности, допущенной ранее при проверке колледжа. По сообщениям местных СМИ, в здании облуправления 13 декабря проходили обыски. Следователи изымали материалы проверок.

Отметим, что президент страны Владимир Зеленский поручил правительству проверить не только состояние противопожарной безопасности в учреждениях и заведениях с массовым пребыванием людей, но и проверить материально-техническое оснащение спасательных подразделений. Судя по аудиту, который опубликовала Счетная палата Украины в марте с.г., ситуация с оснащением техникой и оборудованием тоже плачевная. В отчете сказано, что оперативное реагирование на обеспечение пожарно-спасательных подразделений затрудняет, в частности, такие проблемы: недостаточное количество и ненадлежащее материально-техническое обеспечение пожарно-спасательных подразделений, включая недостаточное количество пожарных гидрантов; минимальная штатная численность персонала и недостаточно разветвленная система добровольных и местных коммунальных пожарных команд. И это в стране, где пожары уносят жизни сотен людей.

В 2018 г. в результате зафиксированных пожаров в Украине погибли 1956 человек, в том числе 52 ребенка и 1515 получили травмы, из них — 122 ребенка. Во время ликвидации пожаров спасли 2335 людей, в том числе 350 детей. В сравнении с 2017 г. количество погибших выросло на 7,5%, а количество травмированных — на 2,8%.

Между тем еще в сентябре 2016 г. министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал концепцию реформы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Многое было обещано и в плане оснащения ГСЧС современной техникой и оборудованием. "Наконец-то сдвинулся с мертвой точки вопрос материального обеспечения службы", — заявлял в 2017 г. Петр Порошенко. Однако на поверку оказалось, что в Одессе у спасателей нет даже "кубов жизни" или каких-либо иных приспособлений для быстрого снятия людей с горящего здания. В итоге учащаяся колледжа, спасаясь от пожара, выпрыгнула из окна, сбила пожарника, поднимавшегося в это время по лестнице, и оба они скончались в больнице от травм.

Выпрыгивающие из окон на асфальт дети — это и приговор ГСЧС, не способной обеспечить свои службы необходимым современным оборудованием для спасения людей. Пять специальных надувных батутов — "кубов жизни" — на всю страну. "Принимая во внимание произошедшую трагедию в Одесском колледже, мы примем все меры, чтобы такие "кубы жизни" были в каждом региональном управлении ГСЧС", — пообещал глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

Но заместитель министра МВД Антон Геращенко после посещения Одессы заметил, что министерство, в чьем подчинении находится ГСЧС, будет инициировать принятие соответствующих законопроектов для повышения ответственности руководителей учреждений за нарушение правил противопожарной безопасности. Ибо штраф за нарушение в 170 грн ничего не решает. Но разве дело только в штрафах?

Для установки, замены, ремонта систем противопожарной безопасности нужны миллионы средств. На эти цели денег в бюджете нет. Стоит вспомнить недавнюю ситуацию вокруг Украинского театра в Одессе. ГСЧС по решению суда требовала его закрыть за нарушение норм противопожарной безопасности. Но после шума, поднятого в СМИ, 3 млн грн для устранения неполадок выделила Одесская областная рада.

Сегодня, уже после пожара в колледже, в Овидиопольском районе местные власти инициировали закрытие с 16 декабря четырех школ. По ним тоже имеются решения суда в связи с нарушением норм противопожарной безопасности. Чтобы систему только в одной школе привести в соответствие с нормами, необходимо 2–3 млн грн, подсчитали чиновники. Таких денег в районном бюджете нет.

Сколько уйдет времени, чтобы привести систему противопожарной безопасности в надлежащий вид, неизвестно. Одесской областной детской больнице, которая после проверок в 2017 г. была признана одной из самых пожароопасных объектов, для этого понадобилось два с лишним года. ГСЧС тоже была вынуждена обратиться в суд с требованием полной ее остановки.

Все, что могут сделать уже сегодня бюджетные учреждения, — это снять решетки на окнах и расчистить проходы для эвакуации. Такая команда уже дана, и работы начаты.

Тем временем до 10 января Кабмин пообещал тщательно проверить состояние противопожарной и техногенной безопасности детсадов, школ, вузов, общежитий, больниц, транспортной инфраструктуры, а также торгово-развлекательных центров, кинотеатров, ресторанов, отелей и других учреждений страны. Навести там порядок и привлечь к ответственности тех, кто игнорирует требования противопожарной безопасности.

Отметим, что после пожара в "Виктории" в 2017 г. тоже были даны указания проверить все учебные и медицинские учреждения в городе и области. После масштабного пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово (Россия) в 2018 г. в Украине начались проверки ТРЦ. И что в итоге?

Государство ничего не сделало для создания работающей не из-под палки современной системы противопожарной безопасности в Украине.И когда это будет сделано, неизвестно.

И в заключение. Жуткие кадры одесской трагедии скоро исчезнут с ленты главных новостей, и общество, смахнув слезу и отойдя от шока, перейдет к прежней размеренной, беспечной жизни. Так было после пожара в "Виктории" в сентябре 2017 г., когда погибли трое детей. После пожара в Одесской психиатрической больнице в июне этого года, когда погибли пятеро пациентов и медсестра. Точно так же случилось и после пожара в отеле "Токио Стар" в августе этого же года, где жертвами огня стали девять человек.

А потому сегодня из уст простых одесситов вновь звучат призывы, прежде всего к родителям, быть бдительными и самим самостоятельно проверять, как обстоят дела с безопасностью в школах, детских садах, лагерях, больницах. "Не проходите мимо, не закрывайте глаза, не спешите по своим делам, остановитесь, посмотрите, потребуйте". Таков один из главных месседжей людей, объединившихся вокруг одесской трагедии в эти жуткие дни и пытавшихся помочь пострадавшим.