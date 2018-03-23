Под солнцем Украины и Африки

Имя археолога, этнографа, антрополога, палеонтолога, педагога и священника Юрия Шумовского хорошо известно в западном мире, но долгое время его мало знали в собственном отечестве.

Чем же вошел в историю этот человек, многогранный талант которого еще не полностью исследован в Украине?

Родился Юрий Шумовский 23 марта 1908 г. в селе Мирогоща близ города Дубно, в многодетной семье священника Федора Шумовского. Воспитание с малых лет в глубоко религиозном духе повлияло на жизненный выбор юноши. После обучения в Дубненской государственной гимназии имени С.Конарского он оканчивает Кременецкую духовную семинарию и поступает на богословский факультет Варшавского университета. Юрию повезло: церковнославянский язык и палеонтологию, которая была в то время новой наукой, у него на курсе преподавал профессор Иван Огиенко (в будущем митрополит УАПЦ Илларион). Любознательный студент имел возможность часами просиживать в кабинете ученого, листать страницы рукописей и старопечатных книг, изучать надписи на старинных вещах.

В 1932 г. Юрий Шумовский оканчивает богословский факультет Варшавского университета и получает диплом магистра богословия. В священники его рукополагает сам митрополит Варшавский и Холмский, глава Православной церкви в Польше Дионисий (Валединский), хорошо знакомый студентам-богословам, поскольку преподавал у них христианскую археологию. Совсем недолго Юрий Шумовский служит в Свято-Ильинском соборе города Дубно, позже преподает Закон Божий в Дубненской государственной гимназии имени С.Конарского, где сам когда-то учился. Но превыше всего его влекла археология. Поэтому и не удивительно, что параллельно с теологией он овладевал специальностью археолога в Варшавском университете.

Путь в археологию —

из родной Волыни

Юрий Шумовский проводит археологические исследования окраин родного села Мирогоща, обнаруживает там погребение раннежелезного времени, раскапывает курган славяно-русских времен. Позднее он напишет в воспоминаниях, что отыскал в этом кургане погребения миссионера, который прибыл на эти земли распространять идеи христианства. Кроме того, молодой археолог упоминает о древних германцах — готах и гепидах, проживавших во II–IV в. на территории Волыни, в частности в бассейне реки Иквы, и принесли сюда вельбарскую культуру.

Юрий Шумовский

В 1934 г. Юрий Шумовский защищает докторскую диссертацию на тему "Доисторические похоронные культы на Волыни". Его назначают делегатом Варшавского археологического музея, что открыло возможность проводить раскопки на территории всей Волыни.

Но прежде всего Юрий Шумовский начинает исследовать городища, обнаруженные в окраинах родной Мирогощи. Он сделал пробные раскопки одного из них и обнаружил фундамент языческого капища. По мнению археолога, оно было посвящено богу войны. Позднее на месте капища построили церковь Архистратига Михаила. Возле села Мирогоща Юрий Шумовский открыл еще несколько памятников Трипольской культуры с расписной керамикой и погребения бронзовой эпохи.

Заведующий отделом истории Дубненського государственного историко-культурного заповедника Юрий Пшеничный едва ли не лучше всего суммирует значимость тогдашних археологических исследований на Дубненщине: "На основе этих находок Юрий Шумовский вместе с Мечиславом Шульминским создали в Дубно археолого-антропологический музей. Он стал базой для формирования археологических интересов и формирования научного мировоззрения известного краеведа и этнографа Игоря Лозовьюка и археолога с мировым именем Игоря Свешникова. Они учились в Дубненской гимназии, были учениками Юрия Шумовского и приходили в этот музей. Юрий Шумовский как археолог открыл эту территорию, после него сюда потянулись польские археологи и продолжили исследования…"

Юрий Шумовский проводил археологические исследования и в других местах Волыни. Например, в 1937–1941 гг. раскапывал курганы старого славянского времени возле села Острожец (ныне — Млыновский район Ровенщины). Их строение и найденные предметы доказывают, что это были срубные гробницы. Среди находок — браслеты из меди и бронзы, бронзовые кольца, которые вплетали в волосы, бусы из синего стекла и агата. Заслуживает внимания и выкопанная возле одного из курганов византийская первохристианская монета. А неподалеку были найдены остатки древнего славянского городища с керамикой, глиняными пряслами, украшениями из металла, преимущественно из железа…

В тяжелые времена

спасала археология

В течение трех лет Юрий Шумовский преподавал украинский язык, латынь и религию в гимназии города Ковеля. После сентября 1939-го в Западной Украине установилась большевистская власть. Бывший преподаватель Закона Божьего и священник, Шумовский был вынужден спасаться от преследований тем, что преподавал русский и украинский язык в Здолбуновской средней школе. Затем учил детей украинскому языку и литературе в Ровенской средней школе №3. Большевистскую власть сменила немецкая оккупационная администрация. Чтобы не попасть в лапы гестапо и не стать жертвой первых арестов среди украинской интеллигенции, несколько суток он должен был пересидеть в "сундуке" — подвале Свято-Воскресенского собора в Ровно. И тут Шумовского выручила специальность археолога — он смог устроиться на работу в городской краеведческий музей.

Музей проводил исследования неподалеку от Ровно — в небольшом селе Новый Двор, где были найдены уникальные памятники эпохи раннего палеолита, а именно так называемые шегельские кремневые орудия — ручные рубила, которые служили для защиты и охоты первобытных людей на исполинских зверей, и скребки для сдирания шкуры с убитых зверей и чешуи с рыбы. В других местах села нашли телосжигательный могильник и много каменных орудий эпох палеолита, неолита, микролита — топоры, клинки, ножи, копья, стрелы, скребки, но уже лучше обработанные. Близ Ровно археологи музея исследовали городище. Ценным было открытие раннеисторической гончарской мастерской с печью для обжига горшков и много керамики с местным орнаментом.

Именно в Ровно, где была немецкая оккупационная столица Украины, Шумовскому неплохо пригодились контакты с известными деятелями украинской культуры и политики. Его хорошие знакомые писатель Улас Самчук, который редактировал газету "Волинь" и печатал его статьи об археологических исследованиях, и Степан Скрипник (в будущем — патриарх Киевский и всея Руси-Украины Мстислав), который тогда возглавлял структуру украинского самоуправления (Украинский совет доверия на Волыни), таки убедили немецкую власть, что Юрий Шумовский имеет значительный опыт археолога и авторитет, чтобы возглавить городской музей. И он стал его директором. В 1942 г. археологическая экспедиция музея сделала впечатляющее открытие: в селе Велигоры близ Ровно был найден скелет прапредка слонов и предшественника мамонтов палеомастодонта, которому 650 тысяч лет. Это тогда был единственный экземпляр, обнаруженный в Украине.

Знаменитым стал благодаря… Африке

Спасаясь от большевиков, Юрий Шумовский в начале 1944-го эмигрировал на Запад. Некоторое время он скитается по лагерям для перемещенных лиц в Германии. Затем находит работу в Музее доисторической археологии в городе Фрайбург, позже работает в Институте человека в Париже. Трудно прогнозировать, как сложилась бы его научная карьера, если бы на него не обратил внимания известный археолог Теодор Моно. Именно он пригласил Юрия Шумовского на работу во французском Институте исследований Черной Африки в Мавритании, Судане, Сенегале и Верхней Вольте (тогда это были колонии Франции). И в течение 1951–1956 гг. он провел много археологических исследований в саванне, джунглях и пустынях Судана.

Юрий Шумовский стал первым украинским археологом, который изучал африканский континент. На берегах реки Нигер его экспедиция обнаружила остатки многих жилищ железного времени с культом телосожжения и клешевых гробниц. Было найдено много оружия, женских украшений, посуды. Особо ценными оказались глиняные статуэтки женщин, мужчин, животных — предметов культового назначения. Его находки дали основания утверждать, что еще в неолитическую эпоху — 7000 лет назад — территория Сахары была плодородной землей, но примерно на рубеже V тысячелетия до нашей эры тамошний климат сменился засушливым. И это заставило людей мигрировать в поисках воды и пищи. Археологический сборник Юрия Шумовского (а это более трех тысяч ценных артефактов) стала основой первого археологического музея в столице Мали Бамако, который действует и по сей день.

Юрий Шумовский на подступах к Сахаре с друзьями-пелями

Исследуя Западную Африку, Юрий Шумовский пришел к выводу, что местное племя пель является частью еврейского народа. Убегая от власти фараонов, пели в свое время покинули Египет и добрались до Судана. Люди этого племени отличаются от чернокожих жителей: цвет лица и кожи у них желто-коричневый, с легким красноватым оттенком; язык — смешанный с языком муринов (местного населения), но сохранил много слов и корней из арамейского. Они до сих пор придерживаются ветхозаветных законов, в частности о жертвоприношении первенцев. Недаром среди находок Шумовского в этих местах есть жертвенник и много глиняных статуэток и декоративных вещей. Представители племени пель — большей частью пастухи-кочевники, хотя некоторые уже осели и стали земледельцами.

Будучи ученым с широким спектром интересов, Юрий Шумовский оставил потомкам интересную научно-популярную книгу "Под горячим солнцем Африки" (Виннипег, 1956 г.), в которой подробно отобразил разнообразный растительный и животный мир Западной Африки, верования, обычаи, занятия и быт местных жителей, их болезни, состояние образования, здравоохранения и т.п. Подготовил в печать еще одну книгу — "По следам прошлого Африки", но, к сожалению, не нашел спонсоров для ее издания.

Юрий Шумовский исследовал и украинское народное искусство, в частности вышивку, ковроделие, писанкарство. И, отображая традиционную культуру Африки, он не пренебрег возможностью провести параллели с искусством своей родины. А именно: в книге "Под горячим солнцем Африки", когда описывает базар в городе Мопте (Судан): "Здесь продаются замечательные шерстяные и хлопчатобумажные ковры, которые цветами напоминают наши косовские или залещицкие. Ковры из Гундама напоминают наши волынские, полосатые".

Ученый имел неопровержимый авторитет в западном научном мире. Его избрали членом международной Свободной академии наук в Париже, международного Африканского института в Лондоне, действительным членом украинского Научного общества им. Т.Шевченко в диаспоре. И, переехав жить в США, Юрий Шумовский упомянул о своем богословском образовании, опыте преподавания Закона Божьего в Дубненской гимназии. Он получил приход в городе Саванна (штат Джорджия) и взялся за пастырскую деятельность. Вместе с тем во многих университетах США преподавал археологию, антропологию, этнологию и другие дисциплины.

Словно в знак признательности за неутомимую научную и религиозную деятельность судьба отмерила Юрию Шумовскому долгий век. Он умер в возрасте 95 лет в городе Саванна (США), где и похоронен.